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На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады - РИА Новости, 27.01.2024
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10:35 27.01.2024 (обновлено: 16:20 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923816651.html
На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады
На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады - РИА Новости, 27.01.2024
На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады
В Санкт-Петербурге на Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:35
2024-01-27T16:20
общество
ленинград
санкт-петербург
блокада ленинграда (1941-1944)
великая отечественная война (1941-1945)
санкт-петербургский городской суд
ладожское озеро
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости. Они будут гореть до 12:00, а также вечером с 19:00 до 22:00 мск. На Дворцовой площади в полдень начнется большая театрализованная программа "Блокада. Помнить вечно". Там развернут экспозицию военной ретротехники, реконструкторские и интерактивные площадки, полевые кухни и военное фотоателье. Вечером там же состоятся показы мультимедийного спектакля "Ленинград. Во имя жизни". Масштабную видеопроекцию выведут на фасад Главного штаба. Сеансы длительностью 15 минут пройдут с 19:00 до 21:00 мск.Завершится программа празднования артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", — по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу. Накануне Минобороны сообщило о запуске на своем сайте нового историко-познавательного раздела "Ленинград выстоял и победил!". Проект основан на документах из фондов ЦАМО.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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ленинград
санкт-петербург
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Факелы на Ростральных колоннах, зажженные в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Факелы на Ростральных колоннах, зажженные в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
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общество, ленинград, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), санкт-петербургский городской суд, ладожское озеро
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Блокада Ленинграда (1941-1944), Великая Отечественная война (1941-1945), Санкт-Петербургский городской суд, Ладожское озеро
На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады

На Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
Они будут гореть до 12:00, а также вечером с 19:00 до 22:00 мск.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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Вчера, 08:00
На Дворцовой площади в полдень начнется большая театрализованная программа "Блокада. Помнить вечно". Там развернут экспозицию военной ретротехники, реконструкторские и интерактивные площадки, полевые кухни и военное фотоателье.
Вечером там же состоятся показы мультимедийного спектакля "Ленинград. Во имя жизни". Масштабную видеопроекцию выведут на фасад Главного штаба. Сеансы длительностью 15 минут пройдут с 19:00 до 21:00 мск.
Завершится программа празднования артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", — по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.
27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Было два варианта". Как советские войска спасали Ленинград
Вчера, 08:00
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.
Накануне Минобороны сообщило о запуске на своем сайте нового историко-познавательного раздела "Ленинград выстоял и победил!". Проект основан на документах из фондов ЦАМО.
Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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1 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

Девушки-бойцы на боевом дежурстве во время блокады Ленинграда

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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2 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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3 из 12
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе Линотип. Ленинград, 1942 год

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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4 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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5 из 12
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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6 из 12
© РИА Новости / Семен Нордштейн | Перейти в медиабанкБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
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7 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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8 из 12
© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанк

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

Бои за прорыв блокады Ленинграда

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
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9 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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10 из 12
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

Памятник Петру I освобождают от защитных сооружений. Апрель 1944 года

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы. Ленинградская область, 1944 год

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
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12 из 12

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
6 из 12
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в медиабанк
7 из 12

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
10 из 12

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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