https://ria.ru/20240127/leningrad-1923816651.html

На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады

На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады - РИА Новости, 27.01.2024

На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады

В Санкт-Петербурге на Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:35

2024-01-27T10:35

2024-01-27T16:20

общество

ленинград

санкт-петербург

блокада ленинграда (1941-1944)

великая отечественная война (1941-1945)

санкт-петербургский городской суд

ладожское озеро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на Ростральных колоннах зажгли факелы в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости. Они будут гореть до 12:00, а также вечером с 19:00 до 22:00 мск. На Дворцовой площади в полдень начнется большая театрализованная программа "Блокада. Помнить вечно". Там развернут экспозицию военной ретротехники, реконструкторские и интерактивные площадки, полевые кухни и военное фотоателье. Вечером там же состоятся показы мультимедийного спектакля "Ленинград. Во имя жизни". Масштабную видеопроекцию выведут на фасад Главного штаба. Сеансы длительностью 15 минут пройдут с 19:00 до 21:00 мск.Завершится программа празднования артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", — по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу. Накануне Минобороны сообщило о запуске на своем сайте нового историко-познавательного раздела "Ленинград выстоял и победил!". Проект основан на документах из фондов ЦАМО.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html

ленинград

санкт-петербург

ладожское озеро

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Факелы на Ростральных колоннах, зажженные в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда Факелы на Ростральных колоннах, зажженные в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда 2024-01-27T10:35 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, санкт-петербург, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), санкт-петербургский городской суд, ладожское озеро