https://ria.ru/20240127/genotsid-1923902304.html

Мединский назвал число жертв гитлеровского геноцида советского народа

Мединский назвал число жертв гитлеровского геноцида советского народа - РИА Новости, 27.01.2024

Мединский назвал число жертв гитлеровского геноцида советского народа

Жертвами геноцида советского народа гитлеровцами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны стали 15-16 миллионов человек, но это число может быть и... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T21:01

2024-01-27T21:01

2024-01-27T21:01

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Жертвами геноцида советского народа гитлеровцами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны стали 15-16 миллионов человек, но это число может быть и больше, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Точное число жертв геноцида до сих пор не известно. Ученые ведут подсчеты, которые, я думаю, никогда не завершатся. Но мы исходим из того, что это на сегодня примерно 15-16 миллионов человек, хотя эти цифры могут быть и больше - все зависит от методики подсчета", - сказал Мединский журналистам в рамках церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны. Мемориал в субботу, в день 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, открыли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Мемориал возвели в Гатчинском районе Ленинградской области в память о мирных жителях Советского Союза - жертвах нацистского геноцида. Место выбрано не случайно, именно в этом районе в военные годы располагались многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей. Мемориал высотой 47 метров представляет собой стелу, на ее вершине - фигура матери с детьми. Частью мемориального комплекса стали 150 барельефов, созданных на основе историй конкретных людей-жертв гитлеровского геноцида и фотографий, предоставленных разными регионами России. Работу скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина выбрали по итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориала. Его в 2022 году одобрили ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии Художеств.

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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе. 2024-01-27T21:01 true PT4M02S

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общество, россия, ссср, ленинград, владимир мединский, владимир путин, александр лукашенко