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Мединский назвал число жертв гитлеровского геноцида советского народа - РИА Новости, 27.01.2024
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21:01 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/genotsid-1923902304.html
Мединский назвал число жертв гитлеровского геноцида советского народа
Мединский назвал число жертв гитлеровского геноцида советского народа - РИА Новости, 27.01.2024
Мединский назвал число жертв гитлеровского геноцида советского народа
Жертвами геноцида советского народа гитлеровцами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны стали 15-16 миллионов человек, но это число может быть и... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:01
2024-01-27T21:01
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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Жертвами геноцида советского народа гитлеровцами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны стали 15-16 миллионов человек, но это число может быть и больше, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Точное число жертв геноцида до сих пор не известно. Ученые ведут подсчеты, которые, я думаю, никогда не завершатся. Но мы исходим из того, что это на сегодня примерно 15-16 миллионов человек, хотя эти цифры могут быть и больше - все зависит от методики подсчета", - сказал Мединский журналистам в рамках церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны. Мемориал в субботу, в день 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, открыли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Мемориал возвели в Гатчинском районе Ленинградской области в память о мирных жителях Советского Союза - жертвах нацистского геноцида. Место выбрано не случайно, именно в этом районе в военные годы располагались многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей. Мемориал высотой 47 метров представляет собой стелу, на ее вершине - фигура матери с детьми. Частью мемориального комплекса стали 150 барельефов, созданных на основе историй конкретных людей-жертв гитлеровского геноцида и фотографий, предоставленных разными регионами России. Работу скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина выбрали по итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориала. Его в 2022 году одобрили ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии Художеств.
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96
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7 495 645-6601
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Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе.
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общество, россия, ссср, ленинград, владимир мединский, владимир путин, александр лукашенко
Общество, Россия, СССР, Ленинград, Владимир Мединский, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Мединский назвал число жертв гитлеровского геноцида советского народа

Мединский: жертвами гитлеровского геноцида в СССР стали 15-16 миллионов человек

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Жертвами геноцида советского народа гитлеровцами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны стали 15-16 миллионов человек, но это число может быть и больше, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Точное число жертв геноцида до сих пор не известно. Ученые ведут подсчеты, которые, я думаю, никогда не завершатся. Но мы исходим из того, что это на сегодня примерно 15-16 миллионов человек, хотя эти цифры могут быть и больше - все зависит от методики подсчета", - сказал Мединский журналистам в рамках церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны. Мемориал в субботу, в день 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, открыли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Мемориал возвели в Гатчинском районе Ленинградской области в память о мирных жителях Советского Союза - жертвах нацистского геноцида. Место выбрано не случайно, именно в этом районе в военные годы располагались многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.
Мемориал высотой 47 метров представляет собой стелу, на ее вершине - фигура матери с детьми. Частью мемориального комплекса стали 150 барельефов, созданных на основе историй конкретных людей-жертв гитлеровского геноцида и фотографий, предоставленных разными регионами России.
Работу скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина выбрали по итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект мемориала. Его в 2022 году одобрили ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей, а также члены Российской Академии Художеств.
Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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1 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

Девушки-бойцы на боевом дежурстве во время блокады Ленинграда

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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2 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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3 из 12
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе Линотип. Ленинград, 1942 год

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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4 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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5 из 12
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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6 из 12
© РИА Новости / Семен Нордштейн | Перейти в медиабанкБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
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7 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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8 из 12
© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанк

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

Бои за прорыв блокады Ленинграда

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
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9 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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10 из 12
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

Памятник Петру I освобождают от защитных сооружений. Апрель 1944 года

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы. Ленинградская область, 1944 год

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
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12 из 12

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
6 из 12
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в медиабанк
7 из 12

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
10 из 12

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
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