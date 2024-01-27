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В Пулково открыли фотовыставку в честь 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
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15:27 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/blokada-1923858232.html
В Пулково открыли фотовыставку в честь 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Пулково открыли фотовыставку в честь 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
В Пулково открыли фотовыставку в честь 80-летию снятия блокады Ленинграда
Фотовыставка, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в аэропорту "Пулково", сообщает ООО "Воздушные ворота... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:27
2024-01-27T15:27
общество
ленинград
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Фотовыставка, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в аэропорту "Пулково", сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "В аэропорту Пулково открылась фотовыставка "Защитники Ленинградского неба", приуроченная к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда", - говорится в сообщении. Работы расположены в зонах прилета и вылета внутренних рейсов. "Летчики запечатлены во время обсуждения боевых задач и отдыха, рядом с боевыми машинами и в кругу товарищей. Защитники ленинградского неба совершали до шести-восьми вылетов в день. Их подвигу посвящена фотовыставка", - отмечается в сообщении. Выставка организована совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда. Она продлится две недели. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ленинград, санкт-петербург, пулково (аэропорт), санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Пулково открыли фотовыставку в честь 80-летию снятия блокады Ленинграда

Фотовыставка в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда открылась в Пулково

© Фото : Аэропорт ПулковоФотовыставка в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда в Пулково
Фотовыставка в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда в Пулково - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Аэропорт Пулково
Фотовыставка в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда в Пулково
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Фотовыставка, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в аэропорту "Пулково", сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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Вчера, 08:00
"В аэропорту Пулково открылась фотовыставка "Защитники Ленинградского неба", приуроченная к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда", - говорится в сообщении.
Работы расположены в зонах прилета и вылета внутренних рейсов.
"Летчики запечатлены во время обсуждения боевых задач и отдыха, рядом с боевыми машинами и в кругу товарищей. Защитники ленинградского неба совершали до шести-восьми вылетов в день. Их подвигу посвящена фотовыставка", - отмечается в сообщении.
Выставка организована совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда. Она продлится две недели.
27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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Вчера, 08:00
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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1 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

Девушки-бойцы на боевом дежурстве во время блокады Ленинграда

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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2 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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3 из 12
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе Линотип. Ленинград, 1942 год

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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4 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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5 из 12
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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6 из 12
© РИА Новости / Семен Нордштейн | Перейти в медиабанкБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
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7 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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8 из 12
© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанк

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

Бои за прорыв блокады Ленинграда

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
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9 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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10 из 12
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

Памятник Петру I освобождают от защитных сооружений. Апрель 1944 года

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы. Ленинградская область, 1944 год

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
6 из 12
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в медиабанк
7 из 12

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
10 из 12

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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