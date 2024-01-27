В Пулково открыли фотовыставку в честь 80-летию снятия блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Фотовыставка, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в аэропорту "Пулково", сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "В аэропорту Пулково открылась фотовыставка "Защитники Ленинградского неба", приуроченная к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда", - говорится в сообщении. Работы расположены в зонах прилета и вылета внутренних рейсов. "Летчики запечатлены во время обсуждения боевых задач и отдыха, рядом с боевыми машинами и в кругу товарищей. Защитники ленинградского неба совершали до шести-восьми вылетов в день. Их подвигу посвящена фотовыставка", - отмечается в сообщении. Выставка организована совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда. Она продлится две недели. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Фотовыставка в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда в Пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Фотовыставка, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, открылась в аэропорту "Пулково", сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Санкт-Петербург 27 января отмечает 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
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"В аэропорту Пулково открылась фотовыставка "Защитники Ленинградского неба", приуроченная к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда", - говорится в сообщении.
Работы расположены в зонах прилета и вылета внутренних рейсов.
"Летчики запечатлены во время обсуждения боевых задач и отдыха, рядом с боевыми машинами и в кругу товарищей. Защитники ленинградского неба совершали до шести-восьми вылетов в день. Их подвигу посвящена фотовыставка", - отмечается в сообщении.
Выставка организована совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда. Она продлится две недели.
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Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.
Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.
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