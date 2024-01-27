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Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на сектор Газа

Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на сектор Газа - РИА Новости, 27.01.2024

Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на сектор Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль "немедленно прекратить" атаки на Газу после решения Международного суда ООН. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:12

2024-01-27T16:12

2024-01-27T16:12

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

реджеп тайип эрдоган

сектор газа

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АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль "немедленно прекратить" атаки на Газу после решения Международного суда ООН. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Мы еще раз призываем Израиль немедленно прекратить массовые убийства, прислушавшись к голосу международного сообщества", - сказал Эрдоган, выступая в субботу в Измире. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, сектор газа