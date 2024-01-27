https://ria.ru/20240127/aktsiya-1923848558.html

В акции "Снежный десант" поучаствуют более 20 тысяч студентов и школьников

В акции "Снежный десант" поучаствуют более 20 тысяч студентов и школьников - РИА Новости, 27.01.2024

В акции "Снежный десант" поучаствуют более 20 тысяч студентов и школьников

Участниками акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" станут более 20 тысяч российских школьников и студентов в этом году, передал аппарат... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T12:24

2024-01-27T12:24

2024-01-27T14:25

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

северо-казахстанская область

казахстан

татьяна голикова

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участниками акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" станут более 20 тысяч российских школьников и студентов в этом году, передал аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ее приветственные слова. "В этом году участниками акции станут более 20 тысяч школьников и студентов со всей России. Ребята окажут помощь более чем в одной тысяче населенных пунктов в 82 регионах. В юбилейный год акции особое внимание отряды "Снежного десанта" будут уделять помощи семьям участников специальной военной операции", - сказала Голикова в видеообращении к участникам акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" Она отметила, что акция существует уже 55 лет, за которые добровольцы отрядов помогли десяткам тысяч людей. В юбилейный год проведения "десанта" участники отправятся в совхоз "Булаевский" Северо-Казахстанской области Казахстана, где прошел первый трудовой сезон студенческих отрядов в 1959 году (тогда в Казахской ССР). "Студенческие отряды новых регионов с прошлого года участвуют в акции и проводят ее. В этом году ребята из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области будут помогать местным жителям и организуют шефскую помощь", - добавила вице-премьер. Старт всероссийской патриотической акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" этого года дали в субботу в Доме молодежи на выставке-форуме "Россия". В рамках акции добровольцы отправляются в отдаленные населенные пункты и помогают ветеранам Великой Отечественной войны, проводят профориентационные встречи со школьниками и уроки прикладного творчества с младшими классами, а также устраивают спортивные товарищеские матчи и концерты, отметили в аппарате.

https://ria.ru/20240126/krov-1923750639.html

россия

северо-казахстанская область

казахстан

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выставка-форум "россия", россия, северо-казахстанская область, казахстан, татьяна голикова