В акции "Снежный десант" поучаствуют более 20 тысяч студентов и школьников

В акции "Снежный десант" примут участие более 20 тысяч студентов и школьников
Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.
Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.
Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.
На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.
В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.
В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.
Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.
Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.
Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.
Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.
В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.
В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.
На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.
На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.
Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.
Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.
Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".
Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".
На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.
Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.
Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.
Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.
Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.
На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.
В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.
Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.
Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.
Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.
В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.
На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.
Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.
Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".
На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.
Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.
Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.