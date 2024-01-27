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В акции "Снежный десант" поучаствуют более 20 тысяч студентов и школьников - РИА Новости, 27.01.2024
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12:24 27.01.2024 (обновлено: 14:25 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/aktsiya-1923848558.html
В акции "Снежный десант" поучаствуют более 20 тысяч студентов и школьников
В акции "Снежный десант" поучаствуют более 20 тысяч студентов и школьников - РИА Новости, 27.01.2024
В акции "Снежный десант" поучаствуют более 20 тысяч студентов и школьников
Участниками акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" станут более 20 тысяч российских школьников и студентов в этом году, передал аппарат... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:24
2024-01-27T14:25
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
северо-казахстанская область
казахстан
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участниками акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" станут более 20 тысяч российских школьников и студентов в этом году, передал аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ее приветственные слова. "В этом году участниками акции станут более 20 тысяч школьников и студентов со всей России. Ребята окажут помощь более чем в одной тысяче населенных пунктов в 82 регионах. В юбилейный год акции особое внимание отряды "Снежного десанта" будут уделять помощи семьям участников специальной военной операции", - сказала Голикова в видеообращении к участникам акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" Она отметила, что акция существует уже 55 лет, за которые добровольцы отрядов помогли десяткам тысяч людей. В юбилейный год проведения "десанта" участники отправятся в совхоз "Булаевский" Северо-Казахстанской области Казахстана, где прошел первый трудовой сезон студенческих отрядов в 1959 году (тогда в Казахской ССР). "Студенческие отряды новых регионов с прошлого года участвуют в акции и проводят ее. В этом году ребята из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области будут помогать местным жителям и организуют шефскую помощь", - добавила вице-премьер. Старт всероссийской патриотической акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" этого года дали в субботу в Доме молодежи на выставке-форуме "Россия". В рамках акции добровольцы отправляются в отдаленные населенные пункты и помогают ветеранам Великой Отечественной войны, проводят профориентационные встречи со школьниками и уроки прикладного творчества с младшими классами, а также устраивают спортивные товарищеские матчи и концерты, отметили в аппарате.
https://ria.ru/20240126/krov-1923750639.html
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выставка-форум "россия", россия, северо-казахстанская область, казахстан, татьяна голикова
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Северо-Казахстанская область, Казахстан, Татьяна Голикова
В акции "Снежный десант" поучаствуют более 20 тысяч студентов и школьников

В акции "Снежный десант" примут участие более 20 тысяч студентов и школьников

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаУчастники "Снежного Десанта"
Участники Снежного Десанта - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Участники "Снежного Десанта". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участниками акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" станут более 20 тысяч российских школьников и студентов в этом году, передал аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ее приветственные слова.
"В этом году участниками акции станут более 20 тысяч школьников и студентов со всей России. Ребята окажут помощь более чем в одной тысяче населенных пунктов в 82 регионах. В юбилейный год акции особое внимание отряды "Снежного десанта" будут уделять помощи семьям участников специальной военной операции", - сказала Голикова в видеообращении к участникам акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов"
Доноры во время сдачи крови в клиническом центре крови - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Студенты российских вузов сдали 19 тонн крови для бойцов в зоне СВО
26 января, 19:18
Она отметила, что акция существует уже 55 лет, за которые добровольцы отрядов помогли десяткам тысяч людей. В юбилейный год проведения "десанта" участники отправятся в совхоз "Булаевский" Северо-Казахстанской области Казахстана, где прошел первый трудовой сезон студенческих отрядов в 1959 году (тогда в Казахской ССР).
"Студенческие отряды новых регионов с прошлого года участвуют в акции и проводят ее. В этом году ребята из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области будут помогать местным жителям и организуют шефскую помощь", - добавила вице-премьер.
Старт всероссийской патриотической акции "Снежный десант Российских студенческих отрядов" этого года дали в субботу в Доме молодежи на выставке-форуме "Россия". В рамках акции добровольцы отправляются в отдаленные населенные пункты и помогают ветеранам Великой Отечественной войны, проводят профориентационные встречи со школьниками и уроки прикладного творчества с младшими классами, а также устраивают спортивные товарищеские матчи и концерты, отметили в аппарате.
Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия"
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Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

Зимний фестиваль уличных театров

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Награждение 5-миллионного посетителя выставки

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

Пленарная сессия Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

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Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

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5 из 15
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Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

Открытие обновленного стенда Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

Торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

День Цифровизации: культурная программа

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

Ольга Бузова на концерт В ритме цифры

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак в формате мастер-класса

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

Выставка детских рисунков Маленькие творцы большой родины

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

Певец Хабиб на концерт В ритме цифры

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

Зимний фестиваль уличных театров

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
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Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

Анимационная программа с талисманами хоккейных команд от Челябинской и Свердловской областей

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"РоссияСеверо-Казахстанская областьКазахстанТатьяна Голикова
 
 
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