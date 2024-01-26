https://ria.ru/20240126/zakhvaty-1923579931.html

Захваты храмов УПЦ на Украине происходят по плану США, заявил экс-премьер

Захваты храмов УПЦ на Украине происходят по плану США, заявил экс-премьер - РИА Новости, 26.01.2024

Захваты храмов УПЦ на Украине происходят по плану США, заявил экс-премьер

Захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осуществляются по американскому плану, Владимир Зеленский далек от этих вопросов, поэтому лишь... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T09:59

2024-01-26T09:59

2024-01-26T09:59

религия

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николай азаров (политик)

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Захваты храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) осуществляются по американскому плану, Владимир Зеленский далек от этих вопросов, поэтому лишь выполняет данные ему команды, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. "На сегодняшний день захвачено более тысячи приходов (УПЦ – ред.). Это очень много. Работа ведется систематическая. Я думаю, это американский план, там Зеленский далек от всех этих вопросов, он выполняет команды, которые ему даются. Нападки на православную веру – это трагедия. Мне больно, потому что такие громадные усилия были затрачены на восстановление святынь", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. Он добавил, что Америка на захвате монастырей не остановится, потому что ее конечной целью является полное "уничтожение носителей этой веры". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231219/upts-1916674987.html

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украина, николай азаров (политик), в мире, сша, ситуация вокруг упц