https://ria.ru/20240126/putin-1923710132.html
Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград"
Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград" - РИА Новости, 26.01.2024
Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград"
Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград". РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:44
2024-01-26T16:44
2024-01-26T17:43
владимир путин
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград".Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с главой государства в ней приняли участие главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Прошу вас дать разрешение на установку закладной доски на первом отсеке будущего атомного ледокола "Ленинград", — обратился к президенту Костин.После этого по команде Путина они с помощью отверток докрутили болты, фиксирующие металлическую пластину.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Главная задача — обеспечить круглогодичную навигацию в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, построили три атомохода — "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал". Они вошли в состав атомного ледокольного флота России.Сейчас на Балтийском заводе строят атомоходы "Якутия" и "Чукотка". В августе прошлого года там приступили к раскрою специализированной стали для корпуса еще одного судна.
https://ria.ru/20240126/ledokol-1923714183.html
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Кадры торжественной церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград"
Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". Вместе с главой государства в ней приняли участие главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
2024-01-26T16:44
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владимир путин, россия, санкт-петербург, арктика, балтийский завод, ленинград, общество, алексей лихачев, андрей костин (банкир), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Арктика, Балтийский завод, Ленинград, Общество, Алексей Лихачев, Андрей Костин (банкир), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград"
Путин разрешил строительство пятого серийного атомного ледокола "Ленинград"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград".
Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода
. Вместе с главой государства в ней приняли участие главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов.
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"Прошу вас дать разрешение на установку закладной доски на первом отсеке будущего атомного ледокола "Ленинград", — обратился к президенту Костин.
После этого по команде Путина они с помощью отверток докрутили болты, фиксирующие металлическую пластину.
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Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.
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Они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Главная задача — обеспечить круглогодичную навигацию в западном районе Арктики
.
По проекту, который реализуется с 2013 года, построили три атомохода — "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал". Они вошли в состав атомного ледокольного флота России.
Сейчас на Балтийском заводе строят атомоходы "Якутия" и "Чукотка". В августе прошлого года там приступили к раскрою специализированной стали для корпуса еще одного судна.
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