https://ria.ru/20240126/putin-1923710132.html

Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград"

Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград" - РИА Новости, 26.01.2024

Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград"

Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград". РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:44

2024-01-26T16:44

2024-01-26T17:43

владимир путин

россия

санкт-петербург

арктика

балтийский завод

ленинград

общество

алексей лихачев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград".Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с главой государства в ней приняли участие главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Прошу вас дать разрешение на установку закладной доски на первом отсеке будущего атомного ледокола "Ленинград", — обратился к президенту Костин.После этого по команде Путина они с помощью отверток докрутили болты, фиксирующие металлическую пластину.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров. Главная задача — обеспечить круглогодичную навигацию в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, построили три атомохода — "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал". Они вошли в состав атомного ледокольного флота России.Сейчас на Балтийском заводе строят атомоходы "Якутия" и "Чукотка". В августе прошлого года там приступили к раскрою специализированной стали для корпуса еще одного судна.

https://ria.ru/20240126/ledokol-1923714183.html

https://ria.ru/20240126/flot-1923723677.html

https://ria.ru/20231208/ledokol-1914688413.html

россия

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арктика

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Кадры торжественной церемонии закладки атомного ледокола "Ленинград" Президент России Владимир Путин разрешил начать строительство атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". Вместе с главой государства в ней приняли участие главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 2024-01-26T16:44 true PT1M02S

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