https://ria.ru/20240126/peterburg-1923767044.html

Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга

Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга - РИА Новости, 26.01.2024

Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга

Необходимо наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, делать это комплексно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T21:04

2024-01-26T21:04

2024-01-26T21:04

экономика

санкт-петербург

владимир путин

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Необходимо наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, делать это комплексно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, и что важно, делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации, учитывая, что город и область тесно связаны между собой", - сказал Путин на совещании по развитию города. Он отметил, что среди ключевых задач - укрепление приоритетных отраслей промышленности, таких как судостроение и фармацевтика, сфера услуг и креативных индустрий, расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счет развития морских портов и терминалов. Это, по его словам, является в том числе и ключом к созданию современных высокооплачиваемых рабочих мест. Надо, как отметил глава государства, наращивать усилия и по строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры, созданию среды, которая позволит раскрыть богатые туристические и рекреационные возможности региона. Важны также в этой связи проекты по развитию дорожной инфраструктуры и транспортного каркаса Санкт-Петербурга и области, добавил Путин. "За последние годы в сфере многое сделано... Но и много новых, масштабных задач нам предстоит решить", - заметил он.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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экономика, санкт-петербург, владимир путин, ленинградская область, россия