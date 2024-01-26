https://ria.ru/20240126/peterburg-1923767044.html
Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга
Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга - РИА Новости, 26.01.2024
Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга
Необходимо наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, делать это комплексно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T21:04
2024-01-26T21:04
2024-01-26T21:04
экономика
санкт-петербург
владимир путин
ленинградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916162084_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_d31ebc2346d7d7ce41e337e37498014a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Необходимо наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, делать это комплексно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, и что важно, делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации, учитывая, что город и область тесно связаны между собой", - сказал Путин на совещании по развитию города. Он отметил, что среди ключевых задач - укрепление приоритетных отраслей промышленности, таких как судостроение и фармацевтика, сфера услуг и креативных индустрий, расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счет развития морских портов и терминалов. Это, по его словам, является в том числе и ключом к созданию современных высокооплачиваемых рабочих мест. Надо, как отметил глава государства, наращивать усилия и по строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры, созданию среды, которая позволит раскрыть богатые туристические и рекреационные возможности региона. Важны также в этой связи проекты по развитию дорожной инфраструктуры и транспортного каркаса Санкт-Петербурга и области, добавил Путин. "За последние годы в сфере многое сделано... Но и много новых, масштабных задач нам предстоит решить", - заметил он.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916162084_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_776098ae7078dd99f55069e6ec6f6002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, владимир путин, ленинградская область, россия
Экономика, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Ленинградская область, Россия
Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга
Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга и области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Необходимо наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, делать это комплексно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области, и что важно, делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации, учитывая, что город и область тесно связаны между собой", - сказал Путин на совещании по развитию города.
Он отметил, что среди ключевых задач - укрепление приоритетных отраслей промышленности, таких как судостроение и фармацевтика, сфера услуг и креативных индустрий, расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счет развития морских портов и терминалов. Это, по его словам, является в том числе и ключом к созданию современных высокооплачиваемых рабочих мест.
Надо, как отметил глава государства, наращивать усилия и по строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры, созданию среды, которая позволит раскрыть богатые туристические и рекреационные возможности региона. Важны также в этой связи проекты по развитию дорожной инфраструктуры и транспортного каркаса Санкт-Петербурга и области, добавил Путин.
"За последние годы в сфере многое сделано... Но и много новых, масштабных задач нам предстоит решить", - заметил он.
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года