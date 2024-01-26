Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа

ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, чтобы обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи, объявила на слушании в пятницу председатель суда Джоан Донохью. "Израиль должен принять меры, чтобы обеспечить в срочном порядке предоставление необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи жителям сектора Газа", - заявила Донохью, оглашая временные меры, которые должен принять Израиль в рамках иска ЮАР по Конвенции о геноциде. Суд также обязал Израиль принять эффективные меры, чтобы предотвратить уничтожение и обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении палестинского народа.Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство.Израиль, в свою очередь, пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
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ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, чтобы обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи, объявила на слушании в пятницу председатель суда Джоан Донохью.
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"Израиль должен принять меры, чтобы обеспечить в срочном порядке предоставление необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи жителям сектора Газа", - заявила Донохью, оглашая временные меры, которые должен принять Израиль в рамках иска ЮАР по Конвенции о геноциде.
Суд также обязал Израиль принять эффективные меры, чтобы предотвратить уничтожение и обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении палестинского народа.
Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство.
Израиль, в свою очередь, пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район.
Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе
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