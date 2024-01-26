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Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа - РИА Новости, 26.01.2024
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16:08 26.01.2024 (обновлено: 16:49 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/oon-1923695573.html
Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа
Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа - РИА Новости, 26.01.2024
Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа
Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, чтобы обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи, объявила на слушании в пятницу... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:08
2024-01-26T16:49
в мире
израиль
юар
гаага
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, чтобы обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи, объявила на слушании в пятницу председатель суда Джоан Донохью. "Израиль должен принять меры, чтобы обеспечить в срочном порядке предоставление необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи жителям сектора Газа", - заявила Донохью, оглашая временные меры, которые должен принять Израиль в рамках иска ЮАР по Конвенции о геноциде. Суд также обязал Израиль принять эффективные меры, чтобы предотвратить уничтожение и обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении палестинского народа.Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство.Израиль, в свою очередь, пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район.
https://ria.ru/20240126/oon-1923688374.html
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в мире, израиль, юар, гаага, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, Гаага, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа

Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры по гумпомощи Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
ГААГА, 26 янв - РИА Новости. Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, чтобы обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи, объявила на слушании в пятницу председатель суда Джоан Донохью.
«
"Израиль должен принять меры, чтобы обеспечить в срочном порядке предоставление необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи жителям сектора Газа", - заявила Донохью, оглашая временные меры, которые должен принять Израиль в рамках иска ЮАР по Конвенции о геноциде.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2024 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2024 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2024 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2024 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2024 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2024 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2024 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2024 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2024 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2024 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2024 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2024 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2024 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2024 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2024 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2024 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2024 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2024 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Суд также обязал Израиль принять эффективные меры, чтобы предотвратить уничтожение и обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении палестинского народа.
Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство.
Израиль, в свою очередь, пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе
Вчера, 15:43
 
В миреИзраильЮАРГаагаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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