Последствия израильских ударов по югу сектора Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.
Более четырех тысяч из них — дети.
В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.
Среди жертв оказались 20 россиян.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.
Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.
Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.