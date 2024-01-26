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Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе - РИА Новости, 26.01.2024
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15:43 26.01.2024 (обновлено: 17:37 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/oon-1923688374.html
Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе
Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе - РИА Новости, 26.01.2024
Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе
Израиль обязан принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа, заявила председатель Международного суда ООН Джоан Донохью, оглашая промежуточное... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T15:43
2024-01-26T17:37
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
юар
гаага
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ГААГА, 26 янв — РИА Новости. Израиль обязан принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа, заявила председатель Международного суда ООН Джоан Донохью, оглашая промежуточное решение по иску ЮАР.&quot;Израиль должен &lt;...&gt; в отношении жителей сектора Газа принять все меры, чтобы предотвратить совершение всех действий в соответствии с II статьей Конвенции о геноциде&quot;, — заявила судья.В частности, еврейское государство не должно допускать убийства жителей анклава, причинения тяжких телесных повреждений или умственных расстройств, а также предумышленного создания "таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение".Среди подобных действий судья особо отметила меры по предотвращению деторождения."Израиль должен обеспечить, чтобы его военные не совершали никаких действий, описанных выше. Израиль должен принять все меры, чтобы предотвращать и наказывать прямые и публичные призывы к совершению геноцида в отношении палестинцев в секторе Газа", — добавила Донохью.При этом Международный суд ООН не стал обязывать ближневосточное государство прекратить военную операцию, о чем просила ЮАР в своем иске.Иск ЮАР к ИзраилюЮАР в конце 2023 года обратилась в Международный суд ООН в Гааге, обвинив Израиль в нарушении Конвенции о геноциде. Она потребовала обязать еврейское государство остановить военную операцию в секторе Газа, обеспечить доступ жителей анклава к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий. Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство.Израиль, в свою очередь, приводил аргументы, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР. Отмечалось, что страна с помощью военной операции в Газе стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил доступ в Газу гуманитарной помощи, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на ввоз воды.
https://ria.ru/20240126/gaza-1923688037.html
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, юар, гаага
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ЮАР, Гаага
Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе

Международный суд ООН обязал Израиль принять меры против геноцида в секторе Газа

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа
Читать ria.ru в
ГААГА, 26 янв — РИА Новости. Израиль обязан принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа, заявила председатель Международного суда ООН Джоан Донохью, оглашая промежуточное решение по иску ЮАР.
«

"Израиль должен <...> в отношении жителей сектора Газа принять все меры, чтобы предотвратить совершение всех действий в соответствии с II статьей Конвенции о геноциде", — заявила судья.

В частности, еврейское государство не должно допускать убийства жителей анклава, причинения тяжких телесных повреждений или умственных расстройств, а также предумышленного создания "таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение".
Среди подобных действий судья особо отметила меры по предотвращению деторождения.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2024 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2024 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2024 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2024 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2024 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2024 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2024 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2024 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2024 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2024 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2024 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2024 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2024 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2024 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2024 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2024 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2024 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2024 / MOHAMMED ABED
10 из 10
«
"Израиль должен обеспечить, чтобы его военные не совершали никаких действий, описанных выше. Израиль должен принять все меры, чтобы предотвращать и наказывать прямые и публичные призывы к совершению геноцида в отношении палестинцев в секторе Газа", — добавила Донохью.
При этом Международный суд ООН не стал обязывать ближневосточное государство прекратить военную операцию, о чем просила ЮАР в своем иске.

Иск ЮАР к Израилю

ЮАР в конце 2023 года обратилась в Международный суд ООН в Гааге, обвинив Израиль в нарушении Конвенции о геноциде. Она потребовала обязать еврейское государство остановить военную операцию в секторе Газа, обеспечить доступ жителей анклава к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий.
Также южноафриканская сторона попросила суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство.
Израиль, в свою очередь, приводил аргументы, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР. Отмечалось, что страна с помощью военной операции в Газе стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой". Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил доступ в Газу гуманитарной помощи, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на ввоз воды.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Суд ООН отметил, что операция Израиля в Газе привела к значительным жертвам
Вчера, 15:42
 
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