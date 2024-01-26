https://ria.ru/20240126/magate-1923539188.html

Гросси планирует посетить Украину и Россию в ближайшие десять дней

Гросси планирует посетить Украину и Россию в ближайшие десять дней - РИА Новости, 26.01.2024

Гросси планирует посетить Украину и Россию в ближайшие десять дней

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшие десять дней планирует посетить Украину и Россию. РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T00:55

2024-01-26T00:55

2024-01-26T00:55

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ООН, 25 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшие десять дней планирует посетить Украину и Россию. "Я планирую вернуться в Запорожье. В ближайшие десять дней или около того я буду там, затем - в Киеве и в России", - сказал Гросси в ходе пресс-подхода на полях ООН. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в декабре сообщил РИА Новости, что Гросси в 2024 году, как ожидается, вновь посетит Россию. По его словам, стороны поддерживают "достаточно плотный диалог". Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах Гросси несколько раз приезжал с визитом в РФ, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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в мире, россия, украина, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ