https://ria.ru/20240126/ledokol-1923714183.html
Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году
Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году - РИА Новости, 26.01.2024
Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году
Атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в России в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:57
2024-01-26T16:57
2024-01-26T16:59
общество
технологии
россия
владимир путин
ленинград
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913151709_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9ee29f9b87fe60da00d2bcfd7e8550de.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в России в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на верфи "Балтийского завода". "В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград", - сказал президент.
https://ria.ru/20231208/ledokol-1914688413.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913151709_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_64027aa33f5131d68c83780fb51acf77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, владимир путин, ленинград, балтийский завод
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Ленинград, Балтийский завод
Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году
Путин: атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в РФ в 2025 году