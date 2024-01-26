https://ria.ru/20240126/ledokol-1923714183.html

Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году

Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году - РИА Новости, 26.01.2024

Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году

Атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в России в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T16:57

2024-01-26T16:57

2024-01-26T16:59

общество

технологии

россия

владимир путин

ленинград

балтийский завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в России в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на верфи "Балтийского завода". "В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград", - сказал президент.

https://ria.ru/20231208/ledokol-1914688413.html

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общество, технологии, россия, владимир путин, ленинград, балтийский завод