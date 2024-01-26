Рейтинг@Mail.ru
Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году - РИА Новости, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 26.01.2024 (обновлено: 16:59 26.01.2024)
https://ria.ru/20240126/ledokol-1923714183.html
Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году
Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году - РИА Новости, 26.01.2024
Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году
Атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в России в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T16:57
2024-01-26T16:59
общество
технологии
россия
владимир путин
ленинград
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913151709_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9ee29f9b87fe60da00d2bcfd7e8550de.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в России в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на верфи "Балтийского завода". "В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград", - сказал президент.
https://ria.ru/20231208/ledokol-1914688413.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913151709_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_64027aa33f5131d68c83780fb51acf77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, владимир путин, ленинград, балтийский завод
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Ленинград, Балтийский завод
Атомный ледокол "Сталинград" заложат в 2025 году

Путин: атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в РФ в 2025 году

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол
Атомный ледокол - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Атомный ледокол. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Атомный ледокол "Сталинград" будет заложен в России в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на верфи "Балтийского завода".
«
"В 2025 году заложим еще один корабль, ледокол такого же класса. И назовем его "Сталинград", - сказал президент.
Государственный флаг РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
"Атомфлот" рассказал о строительстве сверхмощного атомного ледокола
8 декабря 2023, 18:21
 
ОбществоТехнологииРоссияВладимир ПутинЛенинградБалтийский завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала