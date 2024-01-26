https://ria.ru/20240126/lavrentev-1923560485.html

Александр Лаврентьев: спецслужбы России, Ирана, Турции и Сирии ведут диалог

Александр Лаврентьев: спецслужбы России, Ирана, Турции и Сирии ведут диалог - РИА Новости, 26.01.2024

Александр Лаврентьев: спецслужбы России, Ирана, Турции и Сирии ведут диалог

В случае, если США выведут войска из Ирака, им придется уходить и из Сирии – без баз на иракской территории поддерживать логистику и снабжение своих военных в... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T10:30

2024-01-26T10:30

2024-01-26T10:30

интервью - авторы

интервью

сирия

александр лаврентьев

сша

ирак

турция

война в сирии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795923863_0:300:3060:2021_1920x0_80_0_0_c132f9f8a28a5489c83c75fb65df94af.jpg

В случае, если США выведут войска из Ирака, им придется уходить и из Сирии – без баз на иракской территории поддерживать логистику и снабжение своих военных в арабской республике будет сложно, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной он также оценил риски для российских военных в Сирии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и рассказал о том, смогут ли сирийское правительство и оппозиция в ближайшее время продолжить работу над проектом конституции.– Александр Львович, во время пресс-конференции по итогам переговоров по Сирии, вы сказали, что США заявили о готовности начать вывод американского контингента из Ирака. Россию об этом уведомили, или вы ссылались на сообщения СМИ?– Нет, нам об этом сказали наши иракские коллеги. Они сегодня уведомили нас о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности американской стороны к таким действиям – к выполнению требования иракской стороны, которое подтверждено решением парламента. Я еще даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились. Вопрос в том, сколько времени это займет, и какая будет процедура вывода американского воинского контингента. Это можно сделать за месяц-два как это было сделано в Афганистане, а можно растянуть на годы, причем можно сделать так, что сам воинский контингент вроде бы будет выведен, а вместо него будет введен контингент частных военных кампаний. Вроде бы нет воинского контингента, а военное присутствие будет. Нам иракцы заявили, что у них уже есть силы для того, чтобы поддерживать порядок практически на всей территории Ирака собственными силами за счет сил безопасности и подразделений вооруженных сил. Поэтому они готовы взять на себя всю ответственность по поддержанию порядка и обеспечению безопасности и не нуждаются в присутствии военной компоненты.– Какова вероятность, что США все-таки действительно выведут свой контингент из Ирака или это словесная игра?– Пока что это дело остается на словах, потому что американцы, как мне представляется, будут всячески затягивать решение этого вопроса, потому что на данный момент они не готовы к этому.– Почему не готовы?– Они считают, что таким образом они продемонстрируют свою очередную слабость, и на фоне Афганистана это будет выглядеть очень нехорошо. Еще раз говорю: за выводом войск из Ирака несомненно последует вывод войск из Сирии, потому что невозможно будет поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии, не имея возможности использовать иракскую территорию.– Продолжаются ли в настоящее время контакты между представителями спецслужб РФ, Сирии, Турции и Ирана в четырехстороннем формате?– Да, продолжаются.– Можно ли ожидать, что в обозримом будущем могут состояться переговоры между министрами обороны четырех стран, особенно на фоне последних событий в регионе и "точечных" операций США в Сирии, Йемене, Ираке?– Пока говорить об этом преждевременно. Я думаю, что все будет зависеть от складывающихся реалий в развитии ситуации непосредственно на местах вокруг Идлиба, в Заевфратье и на израильско-сирийской и израильско-ливанской границах.– Есть ли угрозы для российского контингента в Сирии из-за эскалации на Ближнем Востоке?– Наш миротворческий контингент, который находится на юге Сирии в районе Эль-Кунейтры, в районе Голанских высот, российский контрольно-наблюдательный пункт, который располагается на линии "Браво", да, в определенной степени они испытывают давление. Это не смертельная, конечно, опасность, но тем не менее им приходится действовать фактически в режиме боевого времени, потому что там по-прежнему существуют определенные группы вооруженной оппозиции. Мы знаем, что ряду боевых групп, которые засылаются американцами из Эт-Танф на сирийскую территорию, поставлена задача совершать нападения на российских военнослужащих и на блокпосты, совершать теракты против российских военных. Мы знаем об этом и стараемся это учитывать в повседневной жизни наших военных в Сирии.Мы находимся в стране, в которой идет война с террором, поэтому надо быть очень осторожными, действовать предельно аккуратно, что наши военные и делают. Тем не менее, наше присутствие на Голанских высотах сохраняется, но и не только там. Оно сохраняется в Заевфратье, мы пытаемся осуществлять совместное патрулирование по трассе М-4 с турками, подвергаясь нападениям с разных сторон по мере осуществления этого патрулирования. С учетом того, что патрулирование совместное с турецкой стороной, естественно, что турецкие военные тоже периодически оказываются под ударом.– Насколько часто происходят провокации США в отношении российского военного контингента в Сирии?– Мы стараемся противодействовать реализации различных провокаций. Поступают сигналы, что американцы ставят задачи своим подопечным из числа сирийской вооруженной оппозиции по нанесению максимального ущерба российскому воинскому контингенту в Сирии. Причем ставят эту задачу не только на юге, где находится наш контингент, но и ставят ее своим подопечным, которые в настоящее время находятся в идлибской зоне деэскалации, они уже начинают их привлекать к этому: поставляют им современное вооружение, современные беспилотные летательные аппараты для того, чтобы они совершали налеты, в том числе на нашу авиационную базу в Хмеймиме.– Контактируют ли сейчас Россия и США по Сирии в двусторонних форматах?– Абсолютно нет, за исключением отдельных контактов по линии поддержания режима деконфликтинга с американцами в районе Заевфратья. Периодически поддерживается контакт между командованием нашей группировки с американскими представителями международной антиигиловской коалиции.– Вашингтон не посылает сигналы с просьбой начать контакты по Сирии?– Эти сигналы были прерваны в конце 2019 года. До этого были активные контакты. Мы, честно признаться, рассчитывали на то, что наши совместные действия будут реализованы и приведут к определенным результатам по сирийскому урегулированию. К сожалению, все контакты были прерваны и все планы, которые мы рассматривали, в том числе и в отношении базы Эт-Танф и Заевфратья сейчас практически нереализуемы.– Как вы оцениваете в процентном соотношении готовность дорожной карты по нормализации сирийско-турецких отношений?– Не могу вам сказать, потому что как таковой дорожной карты еще нет. Стороны не приступили к согласованию именно дорожной карты, поэтому пока что готовность в процентном соотношении нулевая. Другое дело, что к вопросу нормализации нужно подходить в широком плане, потому что он предусматривает проведение консультаций на экспертном уровне, в четырехстороннем формате, по различным линиям. Сейчас (диалог – ред.) идет по линии спецслужб. Вполне возможно, что будет расширен по линии министерств обороны, и при определенных условиях, конечно, возобновятся контакты и на политическом уровне.– Есть ли прогресс в вопросе вывода турецких военных с сирийской территории?– Нет, такого прогресса нет. Турки неофициально заявляют, что они готовы и не будут держать воинский контингент, и при соответствующих условиях они будут готовы вывести. Но что такое соответствующие условия особенно в условиях поддержки сирийской оппозиции? То есть, они под удар будут ставить сирийскую оппозицию. А пока турецкие военные находятся на территории Сирии, конечно, это очень большое препятствие для нормализации сирийско-турецких отношений, но я думаю, что этот вопрос решаем.– Как вы считаете, с учетом того, что переговоры сирийского конституционного комитета не созывались уже около полутора лет, этот формат все еще актуален?– Да, конечно. Мы именно поэтому и проводили контакты и договорились о том, что его надо возобновить в самое ближайшее время. Мы рассчитываем, что в марте, максимум в апреле состоится очередное заседание. Остается один вопрос – подбор соответствующей площадки. Я думаю, что он будет решен в ближайшее время. Господина Гейра Педерсена (специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии – ред.) ожидают в Дамаске во второй половине февраля, и я думаю, что он все эти вопросы согласует с сирийской стороной.– Какие площадки в приоритете?– Пока что сложно сказать. Это может быть, к примеру, Алжир, Эр-Рияд, Абу-Даби, Дубай. Площадка Омана отпала, потому что они отказались.

https://ria.ru/20240125/irak-1923485915.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240110/irak-1920625874.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

сирия

сша

ирак

турция

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, сирия, александр лаврентьев, сша, ирак, турция, война в сирии, иран