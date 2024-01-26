https://ria.ru/20240126/blokada-1923716944.html
Победившие нацизм люди всегда будут нравственным примером, заявил Путин
Победившие нацизм люди всегда будут нравственным примером, заявил Путин - РИА Новости, 26.01.2024
Победившие нацизм люди всегда будут нравственным примером, заявил Путин
Поколение людей, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, те, кто пережил блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для россиян,... РИА Новости, 26.01.2024
2024-01-26T17:06
2024-01-26T17:06
2024-01-26T17:08
общество
ленинград
владимир путин
балтийский завод
блокада ленинграда (1941-1944)
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Поколение людей, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, те, кто пережил блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода". "Жизнь, единство, сплоченность поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою", - сказал глава государства. Он назвал старт строительства атомного ледокола "Ленинград" большим, приятным и знаменательным событием. "Завтра мы отмечаем священную, особую дату в истории северной столицы, да и всей страны - 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады. Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240124/osvobozhdenie-1922969447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинград, владимир путин, балтийский завод, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Ленинград, Владимир Путин, Балтийский завод, Блокада Ленинграда (1941-1944), Великая Отечественная война (1941-1945)
Победившие нацизм люди всегда будут нравственным примером, заявил Путин
Путин: люди, пережившие блокаду, всегда будут нравственным примером
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Поколение людей, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, те, кто пережил блокаду Ленинграда, всегда будут нравственным примером для россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".
Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи "Балтийского завода
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"Жизнь, единство, сплоченность поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою", - сказал глава государства.
Он назвал старт строительства атомного ледокола "Ленинград" большим, приятным и знаменательным событием.
"Завтра мы отмечаем священную, особую дату в истории северной столицы, да и всей страны - 80-летие полного освобождения Ленинграда от вражеской нацистской блокады. Новый могучий ледокол станет еще одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, все одолели, все выдержали и сокрушили нацистов", - подчеркнул президент.
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