Премьера фильма "Командир" прошла на выставке "Россия"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Всероссийская премьера фильма "Командир", основанного на реальной истории, состоялась на выставке-форуме "Россия" в четверг, где картину представили режиссер и генеральный продюсер Тимур Хван, исполнитель главной роли Кирилл Зайцев и Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, чья история жизни и легла в основу сюжета, передает корреспондент РИА Новости. Фильм "Командир" рассказывает о легендарном руководителе подразделения специального назначения по борьбе с терроризмом - группы "А" ("Альфа") КГБ СССР, Герое Советского Союза Геннадии Зайцеве. "Сначала, когда я прочитал сценарий, естественно, меня заинтересовал сам сценарий, весь потенциал всей этой истории… Когда мы познакомились с Геннадием Николаевичем - все вопросы отпали… Я восхищаюсь на самом деле бойцами "Альфы", которые готовы рисковать собственной жизнью, всегда готовы рисковать собственной жизнью для спасения жизни других, то есть нас с вами", - сказал журналистам актер Кирилл Зайцев. Он добавил, что эта роль для него - большая ответственность. "Биография Геннадия Николаевича - это настоящее руководство к тому, как стать героем, молодому поколению, да и каждому человеку сегодня очень нужен образ такого героя, на которого хочется быть похожим", - отметил Хван. Картина выйдет в прокат 22 февраля. Фильм "Командир" посвящен 50-летию со дня создания группы "А", которое будет отмечаться 29 июля нынешнего года. В основу фильма легла биография Геннадия Зайцева, при котором были заложены основы группы "А", боевые традиции которой сейчас продолжает управление "А" Центра специального назначения ФСБ. Зайцев командовал группой "А" в 1977-1988 и 1992-1995 годах и руководил рядом операций по обезвреживанию террористов, захватывавших заложников, в том числе детей. В 1986 году Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза "за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников". Группа "А" была создана совершенно секретным, особой важности приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова 29 июля 1974 года. С 1998 года управление "А" является частью Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Всероссийская премьера фильма "Командир", основанного на реальной истории, состоялась на выставке-форуме "Россия" в четверг, где картину представили режиссер и генеральный продюсер Тимур Хван, исполнитель главной роли Кирилл Зайцев и Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, чья история жизни и легла в основу сюжета, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм "Командир" рассказывает о легендарном руководителе подразделения специального назначения по борьбе с терроризмом - группы "А" ("Альфа") КГБ СССР, Герое Советского Союза Геннадии Зайцеве.
"Сначала, когда я прочитал сценарий, естественно, меня заинтересовал сам сценарий, весь потенциал всей этой истории… Когда мы познакомились с Геннадием Николаевичем - все вопросы отпали… Я восхищаюсь на самом деле бойцами "Альфы", которые готовы рисковать собственной жизнью, всегда готовы рисковать собственной жизнью для спасения жизни других, то есть нас с вами", - сказал журналистам актер Кирилл Зайцев.
Он добавил, что эта роль для него - большая ответственность.
"Биография Геннадия Николаевича - это настоящее руководство к тому, как стать героем, молодому поколению, да и каждому человеку сегодня очень нужен образ такого героя, на которого хочется быть похожим", - отметил Хван.
Фильм "Командир" посвящен 50-летию со дня создания группы "А", которое будет отмечаться 29 июля нынешнего года. В основу фильма легла биография Геннадия Зайцева, при котором были заложены основы группы "А", боевые традиции которой сейчас продолжает управление "А" Центра специального назначения ФСБ. Зайцев командовал группой "А" в 1977-1988 и 1992-1995 годах и руководил рядом операций по обезвреживанию террористов, захватывавших заложников, в том числе детей. В 1986 году Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза "за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников".
Группа "А" была создана совершенно секретным, особой важности приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова 29 июля 1974 года. С 1998 года управление "А" является частью Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
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