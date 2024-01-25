Рейтинг@Mail.ru
Премьера фильма "Командир" прошла на выставке "Россия" - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:06 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/vystavka-1923520123.html
Премьера фильма "Командир" прошла на выставке "Россия"
Премьера фильма "Командир" прошла на выставке "Россия" - РИА Новости, 25.01.2024
Премьера фильма "Командир" прошла на выставке "Россия"
Всероссийская премьера фильма "Командир", основанного на реальной истории, состоялась на выставке-форуме "Россия" в четверг, где картину представили режиссер и... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T21:06
2024-01-25T21:06
выставка-форум "россия"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий андропов
ссср
россия
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919669100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62f3c42822aa69488e2902fb9b9af81c.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Всероссийская премьера фильма "Командир", основанного на реальной истории, состоялась на выставке-форуме "Россия" в четверг, где картину представили режиссер и генеральный продюсер Тимур Хван, исполнитель главной роли Кирилл Зайцев и Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, чья история жизни и легла в основу сюжета, передает корреспондент РИА Новости. Фильм "Командир" рассказывает о легендарном руководителе подразделения специального назначения по борьбе с терроризмом - группы "А" ("Альфа") КГБ СССР, Герое Советского Союза Геннадии Зайцеве. "Сначала, когда я прочитал сценарий, естественно, меня заинтересовал сам сценарий, весь потенциал всей этой истории… Когда мы познакомились с Геннадием Николаевичем - все вопросы отпали… Я восхищаюсь на самом деле бойцами "Альфы", которые готовы рисковать собственной жизнью, всегда готовы рисковать собственной жизнью для спасения жизни других, то есть нас с вами", - сказал журналистам актер Кирилл Зайцев. Он добавил, что эта роль для него - большая ответственность. "Биография Геннадия Николаевича - это настоящее руководство к тому, как стать героем, молодому поколению, да и каждому человеку сегодня очень нужен образ такого героя, на которого хочется быть похожим", - отметил Хван. Картина выйдет в прокат 22 февраля. Фильм "Командир" посвящен 50-летию со дня создания группы "А", которое будет отмечаться 29 июля нынешнего года. В основу фильма легла биография Геннадия Зайцева, при котором были заложены основы группы "А", боевые традиции которой сейчас продолжает управление "А" Центра специального назначения ФСБ. Зайцев командовал группой "А" в 1977-1988 и 1992-1995 годах и руководил рядом операций по обезвреживанию террористов, захватывавших заложников, в том числе детей. В 1986 году Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза "за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников". Группа "А" была создана совершенно секретным, особой важности приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова 29 июля 1974 года. С 1998 года управление "А" является частью Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
https://ria.ru/20240123/vystavka-1922958952.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919669100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_228988ab5351e7d62a0032b5bc00f6f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий андропов, ссср, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Юрий Андропов, СССР, Россия, Выставка-форум "Россия"
Премьера фильма "Командир" прошла на выставке "Россия"

Премьера фильма "Командир" прошла на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Всероссийская премьера фильма "Командир", основанного на реальной истории, состоялась на выставке-форуме "Россия" в четверг, где картину представили режиссер и генеральный продюсер Тимур Хван, исполнитель главной роли Кирилл Зайцев и Герой Советского Союза Геннадий Зайцев, чья история жизни и легла в основу сюжета, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм "Командир" рассказывает о легендарном руководителе подразделения специального назначения по борьбе с терроризмом - группы "А" ("Альфа") КГБ СССР, Герое Советского Союза Геннадии Зайцеве.
Сердце страны для родных и любимых: Международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

Время семье: спортивные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердце России

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

Участница молодежного ансамбля национального танца ЭРКУ Дальневосточного государственного университета путей сообщения

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

Зарядка с олимпийской чемпионкой Юлией Гущиной

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пленарной сессии Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, российская скелетонистка Ольга Потылицына и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

Открытие героической недели на стенде Санкт-Петербурга

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

Презентация книги Азбука блокадного Ленинграда с участием Евгения Лукина

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

Пленарная сессия Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

Участники ансамбля Атаман

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Семейное шоу талантов

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

Кулинарный мастер-класс от рестораторов Мурманской области

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы в танцах на льду

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

Торжественная церемония запуска Года семьи в рамках форума Родные – Любимые на выставке Россия

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

На выставке-форуме "Россия" дали старт Году семьи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Для детей с ограниченными возможностями здоровья провели мероприятие "Спорт без границ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошла церемония, во время которой разожгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Состоялось выступление творческих коллективов Хабаровского края.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела для посетителей зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

На ВДНХ прошел День Дальнего Востока и Арктики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Состоялась презентация I зимних Международных спортивных игр "Дети Приморья".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

В рамках выставки открылась неделя, посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Основной темой стенда Санкт-Петербурга стала связь поколений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Писатель Евгений Лукин презентовал книгу "Азбука блокадного Ленинграда".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Прошла пленарная сессия "Роль Дальнего Востока в экономическом, социальном и геополитическом развитии России в ближайшие десятилетия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

В рамках выставки выступили участники ансамбля "Атаман".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Завершилась масштабная конкурсная программа "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Рестораторы из Мурманской области поразили гостей своими навыками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов провели мастер-класс по фигурному катанию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Главная уличная сцена остается местом притяжения посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
"Сначала, когда я прочитал сценарий, естественно, меня заинтересовал сам сценарий, весь потенциал всей этой истории… Когда мы познакомились с Геннадием Николаевичем - все вопросы отпали… Я восхищаюсь на самом деле бойцами "Альфы", которые готовы рисковать собственной жизнью, всегда готовы рисковать собственной жизнью для спасения жизни других, то есть нас с вами", - сказал журналистам актер Кирилл Зайцев.
Он добавил, что эта роль для него - большая ответственность.
"Биография Геннадия Николаевича - это настоящее руководство к тому, как стать героем, молодому поколению, да и каждому человеку сегодня очень нужен образ такого героя, на которого хочется быть похожим", - отметил Хван.
Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

Выступление творческого танцевального коллектива Шоу-балет Русский стиль

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

Валерий Тропин на сессии докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Знатоки Родины

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

Открытый диалог Беспилотники на службе экономики: миф или реальность

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

Сессия докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

Мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

Концерт Александра Ф. Скляра и группы Ва-Банкъ

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

Выступление сборной команды России по спортивной акробатике: чемпионы России, победители международных соревнований

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

Показ фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы и творческая встреча с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

Стенд республики Мордовия

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

Певица Anny (Анна Бажанова) на торжественном открытии Всероссийского семейного форума Родные – Любимые

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

Творческий коллектив Патриоты

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

Торжественное открытие Всероссийского семейного форума Родные – Любимые, Главная уличная сцена

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
Картина выйдет в прокат 22 февраля.
Фильм "Командир" посвящен 50-летию со дня создания группы "А", которое будет отмечаться 29 июля нынешнего года. В основу фильма легла биография Геннадия Зайцева, при котором были заложены основы группы "А", боевые традиции которой сейчас продолжает управление "А" Центра специального назначения ФСБ. Зайцев командовал группой "А" в 1977-1988 и 1992-1995 годах и руководил рядом операций по обезвреживанию террористов, захватывавших заложников, в том числе детей. В 1986 году Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза "за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников".
Группа "А" была создана совершенно секретным, особой важности приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова 29 июля 1974 года. С 1998 года управление "А" является частью Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
Международная выставка-форум Россия - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
На выставке "Россия" пройдет молодежная неделя
23 января, 13:49
 
Выставка-форум "Россия"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Юрий АндроповСССРРоссияВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала