https://ria.ru/20240125/semya-1923507153.html

Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47

Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47 - РИА Новости, 25.01.2024

Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47

Власти Ленинградской области в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, а губернатором региона - и Годом команды заботы 47, намерены улучшать меры РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T19:42

2024-01-25T19:42

2024-01-25T19:42

ленинградская область

ленинградская область

россия

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, а губернатором региона - и Годом команды заботы 47, намерены улучшать меры поддержки семей и открывать новые отделы записи актов гражданского состояния, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. "Будем улучшать меры поддержки семей, зажигать символический семейный очаг в районах области, открывать новые ЗАГСы в Кудрово и Мурино, передавать транспорт и помогать с трудоустройством", — написал губернатор. Он отметил, что план тематических мероприятий остается открытым и к организации Года семьи в Ленобласти могут присоединиться общественные организации, партии и активисты с идеями и предложениями. В настоящий момент в списки событий в Год семьи и Год команды заботы внесено около 350 мероприятий, добавили в пресс-службе областной администрации. Губернатор Ленинградской области предложил создать в районах единые оргкомитеты Года семьи и Года команды заботы. "Старт Году семьи в Ленинградской области будет дан в Выборге, 31 января, в парке Монрепо. На бал "Триумф поколений" приглашены династии и многопоколенные семьи из каждого района Ленинградской области", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231222/kachestvo-1917577491.html

https://ria.ru/20231223/lenoblast-1917653766.html

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ленинградская область, россия, александр дрозденко