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Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47 - РИА Новости, 25.01.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
19:42 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/semya-1923507153.html
Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47
Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47 - РИА Новости, 25.01.2024
Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47
Власти Ленинградской области в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, а губернатором региона - и Годом команды заботы 47, намерены улучшать меры РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T19:42
2024-01-25T19:42
ленинградская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, а губернатором региона - и Годом команды заботы 47, намерены улучшать меры поддержки семей и открывать новые отделы записи актов гражданского состояния, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. "Будем улучшать меры поддержки семей, зажигать символический семейный очаг в районах области, открывать новые ЗАГСы в Кудрово и Мурино, передавать транспорт и помогать с трудоустройством", — написал губернатор. Он отметил, что план тематических мероприятий остается открытым и к организации Года семьи в Ленобласти могут присоединиться общественные организации, партии и активисты с идеями и предложениями. В настоящий момент в списки событий в Год семьи и Год команды заботы внесено около 350 мероприятий, добавили в пресс-службе областной администрации. Губернатор Ленинградской области предложил создать в районах единые оргкомитеты Года семьи и Года команды заботы. "Старт Году семьи в Ленинградской области будет дан в Выборге, 31 января, в парке Монрепо. На бал "Триумф поколений" приглашены династии и многопоколенные семьи из каждого района Ленинградской области", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231222/kachestvo-1917577491.html
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ленинградская область, россия, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко
Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47

Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, а губернатором региона - и Годом команды заботы 47, намерены улучшать меры поддержки семей и открывать новые отделы записи актов гражданского состояния, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
"Будем улучшать меры поддержки семей, зажигать символический семейный очаг в районах области, открывать новые ЗАГСы в Кудрово и Мурино, передавать транспорт и помогать с трудоустройством", — написал губернатор. Он отметил, что план тематических мероприятий остается открытым и к организации Года семьи в Ленобласти могут присоединиться общественные организации, партии и активисты с идеями и предложениями.
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В настоящий момент в списки событий в Год семьи и Год команды заботы внесено около 350 мероприятий, добавили в пресс-службе областной администрации. Губернатор Ленинградской области предложил создать в районах единые оргкомитеты Года семьи и Года команды заботы.
"Старт Году семьи в Ленинградской области будет дан в Выборге, 31 января, в парке Монрепо. На бал "Триумф поколений" приглашены династии и многопоколенные семьи из каждого района Ленинградской области", — отметили в пресс-службе.
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Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияАлександр Дрозденко
 
 
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