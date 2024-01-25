https://ria.ru/20240125/semya-1923507153.html
Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47
Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47 - РИА Новости, 25.01.2024
Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47
Власти Ленинградской области в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, а губернатором региона - и Годом команды заботы 47, намерены улучшать меры РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T19:42
2024-01-25T19:42
2024-01-25T19:42
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ленинградская область
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александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Власти Ленинградской области в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, а губернатором региона - и Годом команды заботы 47, намерены улучшать меры поддержки семей и открывать новые отделы записи актов гражданского состояния, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. "Будем улучшать меры поддержки семей, зажигать символический семейный очаг в районах области, открывать новые ЗАГСы в Кудрово и Мурино, передавать транспорт и помогать с трудоустройством", — написал губернатор. Он отметил, что план тематических мероприятий остается открытым и к организации Года семьи в Ленобласти могут присоединиться общественные организации, партии и активисты с идеями и предложениями. В настоящий момент в списки событий в Год семьи и Год команды заботы внесено около 350 мероприятий, добавили в пресс-службе областной администрации. Губернатор Ленинградской области предложил создать в районах единые оргкомитеты Года семьи и Года команды заботы. "Старт Году семьи в Ленинградской области будет дан в Выборге, 31 января, в парке Монрепо. На бал "Триумф поколений" приглашены династии и многопоколенные семьи из каждого района Ленинградской области", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231222/kachestvo-1917577491.html
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ленинградская область, россия, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко
Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47
Дрозденко рассказал о планах на Год семьи и Год команды заботы 47