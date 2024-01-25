https://ria.ru/20240125/ryzhkov-1923480420.html

В Мосгордуму внесли проект о прекращении полномочий депутата Рыжкова

В Мосгордуму внесли проект о прекращении полномочий депутата Рыжкова - РИА Новости, 25.01.2024

В Мосгордуму внесли проект о прекращении полномочий депутата Рыжкова

В Мосгордуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от "Яблока" Владимира Рыжкова, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:35

2024-01-25T17:35

2024-01-25T17:36

политика

владимир рыжков

александр семенников

московская городская дума

яблоко

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Мосгордуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от "Яблока" Владимира Рыжкова, сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников. "В Московскую городскую думу внесён проект постановления "О досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской думы Владимира Александровича Рыжкова"... Внесение постановления обусловлено письменным обращением депутата Рыжкова с просьбой о досрочном прекращении его депутатских полномочий", - рассказал Семенников. Как сообщается в пояснительной записке к проекту постановления, Владимир Рыжков обратился в Московскую городскую Думу с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской Думы. Рыжков был избран от партии "Яблоко" депутатом Думы VII созыва 19 сентября 2021 года во время довыборов. Он представляет интересы избирательного округа № 37, куда входят районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского. Ранее председатель столичного парламента Алексей Шапошников по итогам весенней сессии 2023 года заявлял, что чаще всего заседания Мосгордумы пропускал Владимир Рыжков. На заседаниях Мосгордумы, в частности, несколько раз звучало, что Рыжков не может присутствовать на пленарном заседании в связи с "занятостью по основному месту работы".

https://ria.ru/20230623/stupin-1880100098.html

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916607395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир рыжков, александр семенников, московская городская дума, яблоко