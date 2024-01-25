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В Мосгордуму внесли проект о прекращении полномочий депутата Рыжкова - РИА Новости, 25.01.2024
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17:35 25.01.2024 (обновлено: 17:36 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ryzhkov-1923480420.html
В Мосгордуму внесли проект о прекращении полномочий депутата Рыжкова
В Мосгордуму внесли проект о прекращении полномочий депутата Рыжкова - РИА Новости, 25.01.2024
В Мосгордуму внесли проект о прекращении полномочий депутата Рыжкова
В Мосгордуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от "Яблока" Владимира Рыжкова, сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:35
2024-01-25T17:36
политика
владимир рыжков
александр семенников
московская городская дума
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Мосгордуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от "Яблока" Владимира Рыжкова, сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников. "В Московскую городскую думу внесён проект постановления "О досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской думы Владимира Александровича Рыжкова"... Внесение постановления обусловлено письменным обращением депутата Рыжкова с просьбой о досрочном прекращении его депутатских полномочий", - рассказал Семенников. Как сообщается в пояснительной записке к проекту постановления, Владимир Рыжков обратился в Московскую городскую Думу с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской Думы. Рыжков был избран от партии "Яблоко" депутатом Думы VII созыва 19 сентября 2021 года во время довыборов. Он представляет интересы избирательного округа № 37, куда входят районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского. Ранее председатель столичного парламента Алексей Шапошников по итогам весенней сессии 2023 года заявлял, что чаще всего заседания Мосгордумы пропускал Владимир Рыжков. На заседаниях Мосгордумы, в частности, несколько раз звучало, что Рыжков не может присутствовать на пленарном заседании в связи с "занятостью по основному месту работы".
https://ria.ru/20230623/stupin-1880100098.html
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политика, владимир рыжков, александр семенников, московская городская дума, яблоко
Политика, Владимир Рыжков, Александр Семенников, Московская городская дума, Яблоко
В Мосгордуму внесли проект о прекращении полномочий депутата Рыжкова

В Мосгордуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Рыжкова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Рыжков
Владимир Рыжков - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Рыжков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Мосгордуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от "Яблока" Владимира Рыжкова, сообщил в своем Telegram-канале глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников.
"В Московскую городскую думу внесён проект постановления "О досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской думы Владимира Александровича Рыжкова"... Внесение постановления обусловлено письменным обращением депутата Рыжкова с просьбой о досрочном прекращении его депутатских полномочий", - рассказал Семенников.
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Как сообщается в пояснительной записке к проекту постановления, Владимир Рыжков обратился в Московскую городскую Думу с письменным заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской Думы.
Рыжков был избран от партии "Яблоко" депутатом Думы VII созыва 19 сентября 2021 года во время довыборов. Он представляет интересы избирательного округа № 37, куда входят районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского.
Ранее председатель столичного парламента Алексей Шапошников по итогам весенней сессии 2023 года заявлял, что чаще всего заседания Мосгордумы пропускал Владимир Рыжков. На заседаниях Мосгордумы, в частности, несколько раз звучало, что Рыжков не может присутствовать на пленарном заседании в связи с "занятостью по основному месту работы".
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ПолитикаВладимир РыжковАлександр СеменниковМосковская городская думаЯблоко
 
 
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