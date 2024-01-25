https://ria.ru/20240125/podvig-1923362278.html

Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной

Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной - РИА Новости, 25.01.2024

Путин назвал память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады священной

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного слёта потомков победителей "Внуки Победы. Ленинград", отметив, что память о... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:35

2024-01-25T10:35

2024-01-25T10:35

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного слёта потомков победителей "Внуки Победы. Ленинград", отметив, что память о подвиге освобождения Ленинграда от блокады – священна. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. С 25 по 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге состоится международный слёт потомков победителей "Внуки Победы. Ленинград". "Уважаемые друзья! Дорогие ветераны! Приветствую вас на Международном слёте потомков победителей "Внуки Победы. Ленинград". Он посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Одному из ключевых событий Великой Отечественной войны. Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге – священна. И потому встреча, собравшая ветеранов войны, потомков защитников и жителей Ленинграда, учёных и экспертов, имеет особое нравственное звучание", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что подобные мероприятия служат сбережению исторической правды, воспитанию молодёжи на примере героических страниц ратной летописи Отечества, которая складывается "из историй наших семей и навсегда сохранит великие биографии поколения Победителей". "Искренне благодарю всех неравнодушных людей за организацию и поддержку проекта "Внуки Победы. Ленинград", за гражданскую, патриотическую позицию. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего", - заключил президент.

https://ria.ru/20240124/osvobozhdenie-1922969447.html

https://ria.ru/20240122/leningrad-1922834632.html

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общество, ленинград, владимир путин, россия, санкт-петербург