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Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти - РИА Новости, 25.01.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
12:04 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/lenoblast-1923384532.html
Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти
Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти - РИА Новости, 25.01.2024
Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти
Порядка 2,3 тысячи зрителей посетили за два дня работы в Ленинградской области уникальную экспозицию "Поезд Победы", посвященную Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:04
2024-01-25T12:04
ленинградская область
александр дрозденко
гатчина
санкт-петербург
ржд
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 2,3 тысячи зрителей посетили за два дня работы в Ленинградской области уникальную экспозицию "Поезд Победы", посвященную Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе областной администрации. Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом в 2024 году открыла карту маршрутов "Поезд Победы". Накануне состав прибыл в столицу региона - Гатчину, а в четверг и пятницу - 25 и 26 января - он впервые остановится на железнодорожных путях Волосова, который 27 января, помимо празднования 80-летия со дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады, будет отмечать свое освобождение от фашисткой оккупации. "Хочу поблагодарить авторов проекта и РЖД за то, что у ленинградцев, жителей самых разных населенных пунктов региона каждый год есть возможность видеть эту потрясающую по своей силе экспозицию. "Поезд Победы" посещают и ветераны, и молодежь, в том числе семьи участников СВО. Это своего рода мост из нашего великого прошлого в настоящее, когда мы снова сражаемся за правду, за Россию, и снова Победа будет за нами", - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, 27 января музей на колесах отправится в Кингисепп, а 28 января - в Лугу. Зарегистрироваться на выставку можно на сайте проекта поездпобеды.рф.
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александр дрозденко, гатчина, санкт-петербург, ржд
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Гатчина, Санкт-Петербург, РЖД

Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти

© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиОколо 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти
Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили Поезд Победы в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской области
Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 2,3 тысячи зрителей посетили за два дня работы в Ленинградской области уникальную экспозицию "Поезд Победы", посвященную Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом в 2024 году открыла карту маршрутов "Поезд Победы". Накануне состав прибыл в столицу региона - Гатчину, а в четверг и пятницу - 25 и 26 января - он впервые остановится на железнодорожных путях Волосова, который 27 января, помимо празднования 80-летия со дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады, будет отмечать свое освобождение от фашисткой оккупации.
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"Хочу поблагодарить авторов проекта и РЖД за то, что у ленинградцев, жителей самых разных населенных пунктов региона каждый год есть возможность видеть эту потрясающую по своей силе экспозицию. "Поезд Победы" посещают и ветераны, и молодежь, в том числе семьи участников СВО. Это своего рода мост из нашего великого прошлого в настоящее, когда мы снова сражаемся за правду, за Россию, и снова Победа будет за нами", - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, 27 января музей на колесах отправится в Кингисепп, а 28 января - в Лугу. Зарегистрироваться на выставку можно на сайте проекта поездпобеды.рф.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоГатчинаСанкт-ПетербургРЖД
 
 
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