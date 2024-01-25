Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиОколо 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти
Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 2,3 тысячи зрителей посетили за два дня работы в Ленинградской области уникальную экспозицию "Поезд Победы", посвященную Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом в 2024 году открыла карту маршрутов "Поезд Победы". Накануне состав прибыл в столицу региона - Гатчину, а в четверг и пятницу - 25 и 26 января - он впервые остановится на железнодорожных путях Волосова, который 27 января, помимо празднования 80-летия со дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады, будет отмечать свое освобождение от фашисткой оккупации.
"Хочу поблагодарить авторов проекта и РЖД за то, что у ленинградцев, жителей самых разных населенных пунктов региона каждый год есть возможность видеть эту потрясающую по своей силе экспозицию. "Поезд Победы" посещают и ветераны, и молодежь, в том числе семьи участников СВО. Это своего рода мост из нашего великого прошлого в настоящее, когда мы снова сражаемся за правду, за Россию, и снова Победа будет за нами", - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.