https://ria.ru/20240125/lenoblast-1923384532.html

Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти

Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти - РИА Новости, 25.01.2024

Около 2,3 тысячи человек за два дня посетили "Поезд Победы" в Ленобласти

Порядка 2,3 тысячи зрителей посетили за два дня работы в Ленинградской области уникальную экспозицию "Поезд Победы", посвященную Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:04

2024-01-25T12:04

2024-01-25T12:04

ленинградская область

александр дрозденко

гатчина

санкт-петербург

ржд

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 2,3 тысячи зрителей посетили за два дня работы в Ленинградской области уникальную экспозицию "Поезд Победы", посвященную Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе областной администрации. Ленинградская область вместе с Санкт-Петербургом в 2024 году открыла карту маршрутов "Поезд Победы". Накануне состав прибыл в столицу региона - Гатчину, а в четверг и пятницу - 25 и 26 января - он впервые остановится на железнодорожных путях Волосова, который 27 января, помимо празднования 80-летия со дня полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады, будет отмечать свое освобождение от фашисткой оккупации. "Хочу поблагодарить авторов проекта и РЖД за то, что у ленинградцев, жителей самых разных населенных пунктов региона каждый год есть возможность видеть эту потрясающую по своей силе экспозицию. "Поезд Победы" посещают и ветераны, и молодежь, в том числе семьи участников СВО. Это своего рода мост из нашего великого прошлого в настоящее, когда мы снова сражаемся за правду, за Россию, и снова Победа будет за нами", - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, 27 января музей на колесах отправится в Кингисепп, а 28 января - в Лугу. Зарегистрироваться на выставку можно на сайте проекта поездпобеды.рф.

https://ria.ru/20240117/lenoblast-1921916712.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, гатчина, санкт-петербург, ржд