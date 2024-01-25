https://ria.ru/20240125/kor-1923465648.html
Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области
Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области - РИА Новости, 25.01.2024
Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области
Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, в них введены ограничения, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:03
2024-01-25T17:03
2024-01-25T17:03
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости. Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, в них введены ограничения, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин. По его информации, при регистрации кори или при подозрении на нее в детсадах вводятся ограничительные мероприятия - к посещению не допускаются на срок 21 день не привитые по возрасту, не болевшие корью ранее. "Учитывая вышеизложенное и на фоне роста заболеваемости кори в Ростове-на-Дону и Ростовской области, своевременно проводятся противоэпидемические мероприятия, которые являются обязательными. На сегодня в области введены вышеуказанные ограничения в 17 детских организованных коллективах, в том числе 11 в Ростове-на-Дону", - сказал он. Групповых случаев среди организованных коллективов не зарегистрировано, добавил Тюрин. При этом, по его данным, среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
https://ria.ru/20240124/kor-1923317648.html
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здоровье - общество, ростовская область, ростов-на-дону
Здоровье - Общество, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области
Тюрин: в детсадах Ростовской области выявили 17 случаев заболевания корью
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв - РИА Новости. Случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, в них введены ограничения, сообщил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций области Сергей Тюрин.
По его информации, при регистрации кори или при подозрении на нее в детсадах вводятся ограничительные мероприятия - к посещению не допускаются на срок 21 день не привитые по возрасту, не болевшие корью ранее.
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"Учитывая вышеизложенное и на фоне роста заболеваемости кори в Ростове-на-Дону
и Ростовской области, своевременно проводятся противоэпидемические мероприятия, которые являются обязательными. На сегодня в области введены вышеуказанные ограничения в 17 детских организованных коллективах, в том числе 11 в Ростове-на-Дону", - сказал он.
Групповых случаев среди организованных коллективов не зарегистрировано, добавил Тюрин.
При этом, по его данным, среди мигрирующих групп населения и ряда религиозных общественных организаций, члены которых отказываются от прививок, регистрируется семейная групповая заболеваемость.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.
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