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Вирусологи рассказали о преимуществах современных вакцин - РИА Новости, 24.01.2024
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14:14 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/vaktsiny-1923200602.html
Вирусологи рассказали о преимуществах современных вакцин
Вирусологи рассказали о преимуществах современных вакцин - РИА Новости, 24.01.2024
Вирусологи рассказали о преимуществах современных вакцин
Современные вакцины имеют достаточно низкую реактогенность, то есть практически не вызывают никаких побочных эффектов у различных групп населения, сообщила... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:14
2024-01-24T14:14
здоровье - общество
общество
россия
елена малинникова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцинация
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Современные вакцины имеют достаточно низкую реактогенность, то есть практически не вызывают никаких побочных эффектов у различных групп населения, сообщила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова. "У нас сегодня вакцины самые современные: субъединичные, с адъювантом, без адъюванта, выбираем мы, естественно, для любого контингента. Сегодня те вакцины, которые у нас существуют – это, конечно же, вакцины, которые, можно сказать, имеют достаточно низкую реактогенность, то есть практически не вызывают никаких побочных эффектов, что, конечно же, и позволяет нам огромную, обширную группу населения прививать: как беременных женщин, кормящих женщин, детей, начиная с 6-месячного возраста", - отметила Малинникова в ходе пресс-конференции. По словам академика РАН, заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, после вакцинации должно пройти как минимум три недели, чтобы выработались антитела. "Традиционно мы с вами начинаем вакцинироваться, и начинается компания бесплатной вакцинации для детей и взрослых в начале сентября. Почему это важно, потому что из года в год 41-я неделя года является решающей, когда отмечается подъем заболеваемости, к этому моменту мы уже должны выработать антитела. Потому что это не значит, что если мы сделали с вами прививку, в лучшем случае должно пройти три недели, чтобы у нас появились условно защитные титры", - добавил Горелов в ходе пресс-конференции. Также он отметил, что вакцинированные граждане тоже могут заболеть, однако болеют в 150 раз реже. "Мы же не даем 100% гарантии, болеют, но в 150 раз реже", - сказал Горелов.
https://ria.ru/20231006/vaktsina-1901064766.html
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здоровье - общество, общество, россия, елена малинникова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Елена Малинникова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вакцинация
Вирусологи рассказали о преимуществах современных вакцин

Вирусолог Малинникова: современные вакцины почти не вызывают побочных эффектов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Современные вакцины имеют достаточно низкую реактогенность, то есть практически не вызывают никаких побочных эффектов у различных групп населения, сообщила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.
"У нас сегодня вакцины самые современные: субъединичные, с адъювантом, без адъюванта, выбираем мы, естественно, для любого контингента. Сегодня те вакцины, которые у нас существуют – это, конечно же, вакцины, которые, можно сказать, имеют достаточно низкую реактогенность, то есть практически не вызывают никаких побочных эффектов, что, конечно же, и позволяет нам огромную, обширную группу населения прививать: как беременных женщин, кормящих женщин, детей, начиная с 6-месячного возраста", - отметила Малинникова в ходе пресс-конференции.
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По словам академика РАН, заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, после вакцинации должно пройти как минимум три недели, чтобы выработались антитела.
"Традиционно мы с вами начинаем вакцинироваться, и начинается компания бесплатной вакцинации для детей и взрослых в начале сентября. Почему это важно, потому что из года в год 41-я неделя года является решающей, когда отмечается подъем заболеваемости, к этому моменту мы уже должны выработать антитела. Потому что это не значит, что если мы сделали с вами прививку, в лучшем случае должно пройти три недели, чтобы у нас появились условно защитные титры", - добавил Горелов в ходе пресс-конференции.
Также он отметил, что вакцинированные граждане тоже могут заболеть, однако болеют в 150 раз реже.
"Мы же не даем 100% гарантии, болеют, но в 150 раз реже", - сказал Горелов.
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