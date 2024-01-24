https://ria.ru/20240124/vaktsiny-1923200602.html

Вирусологи рассказали о преимуществах современных вакцин

Вирусологи рассказали о преимуществах современных вакцин - РИА Новости, 24.01.2024

Вирусологи рассказали о преимуществах современных вакцин

Современные вакцины имеют достаточно низкую реактогенность, то есть практически не вызывают никаких побочных эффектов у различных групп населения, сообщила... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:14

2024-01-24T14:14

2024-01-24T14:14

здоровье - общество

общество

россия

елена малинникова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцинация

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Современные вакцины имеют достаточно низкую реактогенность, то есть практически не вызывают никаких побочных эффектов у различных групп населения, сообщила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова. "У нас сегодня вакцины самые современные: субъединичные, с адъювантом, без адъюванта, выбираем мы, естественно, для любого контингента. Сегодня те вакцины, которые у нас существуют – это, конечно же, вакцины, которые, можно сказать, имеют достаточно низкую реактогенность, то есть практически не вызывают никаких побочных эффектов, что, конечно же, и позволяет нам огромную, обширную группу населения прививать: как беременных женщин, кормящих женщин, детей, начиная с 6-месячного возраста", - отметила Малинникова в ходе пресс-конференции. По словам академика РАН, заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, после вакцинации должно пройти как минимум три недели, чтобы выработались антитела. "Традиционно мы с вами начинаем вакцинироваться, и начинается компания бесплатной вакцинации для детей и взрослых в начале сентября. Почему это важно, потому что из года в год 41-я неделя года является решающей, когда отмечается подъем заболеваемости, к этому моменту мы уже должны выработать антитела. Потому что это не значит, что если мы сделали с вами прививку, в лучшем случае должно пройти три недели, чтобы у нас появились условно защитные титры", - добавил Горелов в ходе пресс-конференции. Также он отметил, что вакцинированные граждане тоже могут заболеть, однако болеют в 150 раз реже. "Мы же не даем 100% гарантии, болеют, но в 150 раз реже", - сказал Горелов.

https://ria.ru/20231006/vaktsina-1901064766.html

https://ria.ru/20240120/vaccine-1922379024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, елена малинникова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация