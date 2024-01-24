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Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе приложения

Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе приложения - РИА Новости, 24.01.2024

Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе приложения

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 3,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T04:23

2024-01-24T04:23

2024-01-24T04:32

telegram

общество

россия

новосибирская область

хабаровский край

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 3,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Новосибирской области - 30% от общего числа, в Хабаровском крае - 22%, в Москве - 12%, в Санкт-Петербурге - 8%.Также сообщения о сбоях фиксируются в Приморском крае, Якутии, Амурской области, Камчатском крае, Башкирии, Иркутской области, Краснодарском крае, Московской области, Сахалине, Челябинской области, Еврейской АО, Волгоградской области и Татарстане.

россия

новосибирская область

хабаровский край

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

telegram, общество, россия, новосибирская область, хабаровский край