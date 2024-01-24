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Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе приложения - РИА Новости, 24.01.2024
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04:23 24.01.2024 (обновлено: 04:32 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/telegram-1923114513.html
Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе приложения
Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе приложения - РИА Новости, 24.01.2024
Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе приложения
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 3,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:23
2024-01-24T04:32
telegram
общество
россия
новосибирская область
хабаровский край
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 3,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Новосибирской области - 30% от общего числа, в Хабаровском крае - 22%, в Москве - 12%, в Санкт-Петербурге - 8%.Также сообщения о сбоях фиксируются в Приморском крае, Якутии, Амурской области, Камчатском крае, Башкирии, Иркутской области, Краснодарском крае, Московской области, Сахалине, Челябинской области, Еврейской АО, Волгоградской области и Татарстане.
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telegram, общество, россия, новосибирская область, хабаровский край
Telegram, Общество, Россия, Новосибирская область, Хабаровский край
Пользователи Telegram массово жалуются на сбои в работе приложения

Сбой.рф: количество жалоб пользователей на работу Telegram превысило 3,5 тысячи

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 3,5 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".
Наибольшее количество сбоев зафиксировано в Новосибирской области - 30% от общего числа, в Хабаровском крае - 22%, в Москве - 12%, в Санкт-Петербурге - 8%.
Также сообщения о сбоях фиксируются в Приморском крае, Якутии, Амурской области, Камчатском крае, Башкирии, Иркутской области, Краснодарском крае, Московской области, Сахалине, Челябинской области, Еврейской АО, Волгоградской области и Татарстане.
 
TelegramОбществоРоссияНовосибирская областьХабаровский край
 
 
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