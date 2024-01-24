https://ria.ru/20240124/rf-1923130019.html

В Telegram произошел новый сбой

В Telegram произошел новый сбой - РИА Новости, 24.01.2024

В Telegram произошел новый сбой

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России, число жалоб превысило 7,7 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:35

2024-01-24T08:35

2024-01-24T15:57

общество

технологии

россия

telegram

новосибирская область

хабаровский край

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России, число жалоб превысило 7,7 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. Также жалобы на работу Telegram поступают из Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области, Якутии, Камчатского края и Иркутской области.Проблемы возникли в том числе у пользователей WhatsApp и Viber, о чем сообщается на сайте "Сбой.рф".В частности, жалобы в основном поступали из Хабаровского края, Новосибирской области, Москвы и Приморского края.

https://ria.ru/20240124/sboy-1923129916.html

россия

новосибирская область

хабаровский край

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2024

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общество, технологии, россия, telegram, новосибирская область, хабаровский край