https://ria.ru/20240124/rf-1923130019.html
В Telegram произошел новый сбой
В Telegram произошел новый сбой - РИА Новости, 24.01.2024
В Telegram произошел новый сбой
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России, число жалоб превысило 7,7 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:35
2024-01-24T08:35
2024-01-24T15:57
общество
технологии
россия
telegram
новосибирская область
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России, число жалоб превысило 7,7 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. Также жалобы на работу Telegram поступают из Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области, Якутии, Камчатского края и Иркутской области.Проблемы возникли в том числе у пользователей WhatsApp и Viber, о чем сообщается на сайте "Сбой.рф".В частности, жалобы в основном поступали из Хабаровского края, Новосибирской области, Москвы и Приморского края.
https://ria.ru/20240124/sboy-1923129916.html
россия
новосибирская область
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, telegram, новосибирская область, хабаровский край
Общество, Технологии, Россия, Telegram, Новосибирская область, Хабаровский край
В Telegram произошел новый сбой
Пользователи из России пожаловались на сбои работе Telegram, WhatsApp и Viber