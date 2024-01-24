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В Telegram произошел новый сбой - РИА Новости, 24.01.2024
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08:35 24.01.2024 (обновлено: 15:57 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/rf-1923130019.html
В Telegram произошел новый сбой
В Telegram произошел новый сбой - РИА Новости, 24.01.2024
В Telegram произошел новый сбой
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России, число жалоб превысило 7,7 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:35
2024-01-24T15:57
общество
технологии
россия
telegram
новосибирская область
хабаровский край
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России, число жалоб превысило 7,7 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. Также жалобы на работу Telegram поступают из Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области, Якутии, Камчатского края и Иркутской области.Проблемы возникли в том числе у пользователей WhatsApp и Viber, о чем сообщается на сайте "Сбой.рф".В частности, жалобы в основном поступали из Хабаровского края, Новосибирской области, Москвы и Приморского края.
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россия
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общество, технологии, россия, telegram, новосибирская область, хабаровский край
Общество, Технологии, Россия, Telegram, Новосибирская область, Хабаровский край
В Telegram произошел новый сбой

Пользователи из России пожаловались на сбои работе Telegram, WhatsApp и Viber

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджеров по всей России, число жалоб превысило 7,7 тысячи, следует из данных сервиса "Сбой.рф".
Наибольшее количество сбоев в работе мессенджеров зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. Также жалобы на работу Telegram поступают из Приморского края, Санкт-Петербурга, Амурской области, Якутии, Камчатского края и Иркутской области.
Проблемы возникли в том числе у пользователей WhatsApp и Viber, о чем сообщается на сайте "Сбой.рф".
В частности, жалобы в основном поступали из Хабаровского края, Новосибирской области, Москвы и Приморского края.
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber
Вчера, 08:33
 
ОбществоТехнологииРоссияTelegramНовосибирская областьХабаровский край
 
 
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