https://ria.ru/20240124/pravoslavie-1923296124.html
Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов православной культуре
Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов православной культуре - РИА Новости, 24.01.2024
Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов православной культуре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православной культуры в школах, потому что для России это объединяющее начало,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T20:14
2024-01-24T20:14
2024-01-24T20:14
религия
россия
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общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православной культуры в школах, потому что для России это объединяющее начало, важный способ интеграции. "В крупных городах есть немало школ, где учится много детей, для которых русский язык неродной, при этом среди приезжих людей много тех, кто с уважением относится к нашему народу, нашей культуре и нашим традициям. Мы слышали высказывание родителей, даже некоторых представителей духовенства иных религий о том, что важно детям мигрантов преподавать основы православной культуры, потому что для России это объединяющее начало, важный способ интеграции, и не только для детей, но и для их семей", — сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании Международных рождественских образовательных чтений в Кремлевском дворце. Патриарх так же затронул вопрос о деятельности православных школ и гимназий, которых в стране, по его мнению, не хватает. "Их сегодня чуть более 200, казалось бы, много, но на самом деле совсем немного для огромной страны. Следует честно сказать, этого просто мало... Прошу Синодальный отдел религиозного образования совместно с министерством просвещения проработать механизмы поддержки конфессиональных образовательных учреждений, для того чтобы эти школы не выживали, а развивались", — сказал патриарх. Международные Рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум - проходит в столице 23-27 января. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
https://ria.ru/20240123/braki-1922964418.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов православной культуре
Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православной культуры
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православной культуры в школах, потому что для России это объединяющее начало, важный способ интеграции.
"В крупных городах есть немало школ, где учится много детей, для которых русский язык неродной, при этом среди приезжих людей много тех, кто с уважением относится к нашему народу, нашей культуре и нашим традициям. Мы слышали высказывание родителей, даже некоторых представителей духовенства иных религий о том, что важно детям мигрантов преподавать основы православной культуры, потому что для России это объединяющее начало, важный способ интеграции, и не только для детей, но и для их семей", — сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании Международных рождественских образовательных чтений в Кремлевском дворце.
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Патриарх так же затронул вопрос о деятельности православных школ и гимназий, которых в стране, по его мнению, не хватает.
"Их сегодня чуть более 200, казалось бы, много, но на самом деле совсем немного для огромной страны. Следует честно сказать, этого просто мало... Прошу Синодальный отдел религиозного образования совместно с министерством просвещения проработать механизмы поддержки конфессиональных образовательных учреждений, для того чтобы эти школы не выживали, а развивались", — сказал патриарх.
Международные Рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум - проходит в столице 23-27 января. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
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