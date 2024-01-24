https://ria.ru/20240124/nato-1923231576.html

Правительство Венгрии призвало скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО

Правительство Венгрии призвало скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.01.2024

Правительство Венгрии призвало скорее ратифицировать членство Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:57

2024-01-24T15:57

2024-01-24T16:12

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йенс столтенберг

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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности."Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности", - написал Орбан в соцсети X.Великое национальное собрание (парламент) Турции во вторник проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против - 55, четверо воздержались. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа, который будет опубликован в официальном печатном органе правительства - Resmi Gazete. У президента Турции есть право рассмотреть подписание указа в течение 15 дней.Орбан во вторник сообщил, что пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит Кристерссона в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО.Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что вступление Швеции в НАТО, похоже, важнее для генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, чем для самих шведских властей, поскольку они не пытались решить в Венгрией проблемы, препятствующие ратификации венгерским парламентом шведской заявки.Ранее Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер выразил сомнения, что Будапешту нужно ратифицировать заявку Швеции в НАТО, в то время как в школах этой страны распространяют критику венгерской политики.Парламент Венгрии на заседании 27 марта 2023 года проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Ранее лидер правящей фракции венгерского парламента Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в НАТО будет принято позже. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.

https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923177490.html

https://ria.ru/20240119/shvetsiya-1922329172.html

https://ria.ru/20240118/nato-1922164061.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, швеция, нато, виктор орбан, йенс столтенберг