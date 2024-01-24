https://ria.ru/20240124/kor-1923230062.html
Инфекционист рассказал о причинах локальных вспышек кори в Москве
Инфекционист рассказал о причинах локальных вспышек кори в Москве - РИА Новости, 24.01.2024
Инфекционист рассказал о причинах локальных вспышек кори в Москве
Локальные "вспышки" кори в Москве говорят о том, что люди не вакцинируются, заболевание очень заразно, необходимо повысить уровень вакцинации групп риска,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:51
2024-01-24T15:51
2024-01-24T15:52
здоровье - общество
москва
николай малышев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Локальные "вспышки" кори в Москве говорят о том, что люди не вакцинируются, заболевание очень заразно, необходимо повысить уровень вакцинации групп риска, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев. Ранее, во вторник, Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило агентству, что оно начало проведение противоэпидемических мероприятий на северо-востоке столицы после выявленного случая кори. А уже в среду в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что еще одна "вспышка" зафиксирована уже на северо-западе Москвы. "Нормального в этом особо нет, потому что это свидетельство того, что недостаточно вакцинируются те люди, которые должны вакцинироваться. Надо помнить, что это заболевание, которое стопроцентно, если человек не вакцинирован и не болел, и контактировал (с заболевшим - прим. ред.), он практически обязательно заболеет, большая инфекциозность", - сказал Малышев, отвечая на вопрос нормальна ли тенденция "вспышек" кори в столице. Он также отметил, что часто корь ошибочно диагностируют как респираторное заболевание, однако, человек уже с последних инкубационных дней заразен. "Прививаться надо, это самое главное", - подчеркнул Малышев.
https://ria.ru/20240124/vaktsiny-1923200602.html
москва
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здоровье - общество, москва, николай малышев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Николай Малышев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Инфекционист рассказал о причинах локальных вспышек кори в Москве
Малышев: вспышки кори в Москве говорят о том, что люди не вакцинируются