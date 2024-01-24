https://ria.ru/20240124/islam-1923165040.html
На международном женском форуме в ОАЭ расскажут об истории ислама в России
На международном женском форуме в ОАЭ расскажут об истории ислама в России - РИА Новости, 24.01.2024
На международном женском форуме в ОАЭ расскажут об истории ислама в России
Историю проникновения ислама в Россию и его развитие в нашей стране представят в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) во время Международного женского форума в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:50
2024-01-24T11:50
2024-01-24T11:50
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Историю проникновения ислама в Россию и его развитие в нашей стране представят в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) во время Международного женского форума в начале марта, сообщила РИА Новости в понедельник глава Ассоциации женского сотрудничества при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Стелла Халикова-Брундукова."Во время посещения Соборной мечети Москвы член правления женского делового совета ОАЭ и консультативного совета Исламской инициативы Сурая Аль Авадхи предложила организовать для делегатов Международного женского форума в Абу-Даби в марте этого года специальный день, посвященный истории возникновения ислама в РФ. Сурая Аль Авадхи сообщила нам, что, что в ОАЭ мало известно о российском исламе, и этот пробел необходимо устранять", - рассказала РИА Новости Стелла Халикова-Брундукова.Она отметила, что Сурая Аль Авадхи доктор исторических наук, хорошо знакома с прошлым нашей страны."В свете установленных крепких политических и экономических связей РФ и ОАЭ на высшем уровне, женским организациям наших стран необходимо, по мнению гостьи из Эмиратов, проводить свою линии по теме "народной дипломатии", в том числе, организацию просветительских и культурологических проектов. На предстоящем Международном женском форуме в Абу-Даби россиянке представят фотовыставку и проведут конференцию по межконфессиональному сотрудничеству религиозных организаций и женских объединений", - сказала Ассоциации женского сотрудничества при ДУМ РФ Стелла Халикова-Брундукова.
https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, абу-даби, религия
Религия, Россия, ОАЭ, Абу-Даби, Религия
На международном женском форуме в ОАЭ расскажут об истории ислама в России
О развитии ислама в России расскажут на международном женском форуме в ОАЭ
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Историю проникновения ислама в Россию и его развитие в нашей стране представят в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) во время Международного женского форума в начале марта, сообщила РИА Новости в понедельник глава Ассоциации женского сотрудничества при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Стелла Халикова-Брундукова.
"Во время посещения Соборной мечети Москвы
член правления женского делового совета ОАЭ и консультативного совета Исламской инициативы Сурая Аль Авадхи предложила организовать для делегатов Международного женского форума в Абу-Даби
в марте этого года специальный день, посвященный истории возникновения ислама в РФ. Сурая Аль Авадхи сообщила нам, что, что в ОАЭ мало известно о российском исламе, и этот пробел необходимо устранять", - рассказала РИА Новости Стелла Халикова-Брундукова.
Она отметила, что Сурая Аль Авадхи доктор исторических наук, хорошо знакома с прошлым нашей страны.
"В свете установленных крепких политических и экономических связей РФ и ОАЭ на высшем уровне, женским организациям наших стран необходимо, по мнению гостьи из Эмиратов, проводить свою линии по теме "народной дипломатии", в том числе, организацию просветительских и культурологических проектов. На предстоящем Международном женском форуме в Абу-Даби россиянке представят фотовыставку и проведут конференцию по межконфессиональному сотрудничеству религиозных организаций и женских объединений", - сказала Ассоциации женского сотрудничества при ДУМ РФ Стелла Халикова-Брундукова.
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