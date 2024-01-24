https://ria.ru/20240124/avariya-1923311721.html

После ДТП с автобусом в Петербурге возбудили уголовное дело

После ДТП с автобусом в Петербурге возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.01.2024

После ДТП с автобусом в Петербурге возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после ДТП с автобусом, который выехал на тротуар, в результате чего пострадали 5 человек, водитель автобуса... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:17

2024-01-24T22:17

2024-01-24T22:17

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после ДТП с автобусом, который выехал на тротуар, в результате чего пострадали 5 человек, водитель автобуса задержан, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло в среду около 16.00 у дома 38 по улице Беринга. 58-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту №152, выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. В результате ДТП пятеро пешеходов, включая 16-летнего юношу, получили травмы разной степени тяжести. "По результатам проведенных следственных действий следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водитель автобуса признан подозреваемым и задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что ДТП могло произойти из-за состояния здоровья водителя автобуса.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область