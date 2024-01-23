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Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил Путина на праздник - РИА Новости, 23.01.2024
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16:21 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/yamal-1923014837.html
Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил Путина на праздник
Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил Путина на праздник - РИА Новости, 23.01.2024
Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил Путина на праздник
Президент РФ Владимир Путин пообещал оленеводу из Пуровского района приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ, хотя и бывал там. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:21
2024-01-23T16:21
общество
россия
ямал
пуровский район
владимир путин
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал оленеводу из Пуровского района приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ, хотя и бывал там. Во время встречи президента России с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов глава семьи оленеводов в пятом поколении Пяк рассказал пригласил Путина на Ямал, на праздник День оленевода, предложил покатать на трех белых оленях. "У нас с бабушкой в этом году золотая свадьба 12 апреля, в День космонавтики. Рады вас увидеть на празднике", - добавил мужчина. Путин поздравил его с приближающейся датой. "Я был на Ямале, естественно, но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Постараюсь это сделать обязательно", - сказал президент, поинтересовавшись, где будут отмечать золотую свадьбу. "Постараюсь приехать обязательно. И желаю, чтобы у вас в любом случае праздник прошел на высоком уровне. Уверен, так и будет. Мы точно с вами будем в контакте. Как минимум организуем с вами контакт на вашу золотую свадьбу", - пообещал Путин.
https://ria.ru/20231231/olenevodstvo-1918147836.html
https://ria.ru/20230831/yamal-1892956853.html
россия
ямал
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"Каждый в тундре ребенок ваше имя знает". Оленевод с Ямала пригласил Путина в гости
"Каждый в тундре ребенок ваше имя знает". Оленевод с Ямала пригласил Путина в гости
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общество, россия, ямал, пуровский район, владимир путин, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Общество, Россия, Ямал, Пуровский район, Владимир Путин, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил Путина на праздник

Путин заявил, что постарается приехать на Ямал на День оленевода

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал оленеводу из Пуровского района приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ, хотя и бывал там.
Во время встречи президента России с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов глава семьи оленеводов в пятом поколении Пяк рассказал пригласил Путина на Ямал, на праздник День оленевода, предложил покатать на трех белых оленях.
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"У нас с бабушкой в этом году золотая свадьба 12 апреля, в День космонавтики. Рады вас увидеть на празднике", - добавил мужчина.
Путин поздравил его с приближающейся датой. "Я был на Ямале, естественно, но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Постараюсь это сделать обязательно", - сказал президент, поинтересовавшись, где будут отмечать золотую свадьбу.
"Постараюсь приехать обязательно. И желаю, чтобы у вас в любом случае праздник прошел на высоком уровне. Уверен, так и будет. Мы точно с вами будем в контакте. Как минимум организуем с вами контакт на вашу золотую свадьбу", - пообещал Путин.
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ОбществоРоссияЯмалПуровский районВладимир ПутинЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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