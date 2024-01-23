https://ria.ru/20240123/yamal-1923014837.html

Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил Путина на праздник

Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил Путина на праздник - РИА Новости, 23.01.2024

Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа пригласил Путина на праздник

Президент РФ Владимир Путин пообещал оленеводу из Пуровского района приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ, хотя и бывал там. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:21

2024-01-23T16:21

2024-01-23T16:21

общество

россия

ямал

пуровский район

владимир путин

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал оленеводу из Пуровского района приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ, хотя и бывал там. Во время встречи президента России с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов глава семьи оленеводов в пятом поколении Пяк рассказал пригласил Путина на Ямал, на праздник День оленевода, предложил покатать на трех белых оленях. "У нас с бабушкой в этом году золотая свадьба 12 апреля, в День космонавтики. Рады вас увидеть на празднике", - добавил мужчина. Путин поздравил его с приближающейся датой. "Я был на Ямале, естественно, но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Постараюсь это сделать обязательно", - сказал президент, поинтересовавшись, где будут отмечать золотую свадьбу. "Постараюсь приехать обязательно. И желаю, чтобы у вас в любом случае праздник прошел на высоком уровне. Уверен, так и будет. Мы точно с вами будем в контакте. Как минимум организуем с вами контакт на вашу золотую свадьбу", - пообещал Путин.

https://ria.ru/20231231/olenevodstvo-1918147836.html

https://ria.ru/20230831/yamal-1892956853.html

россия

ямал

пуровский район

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"Каждый в тундре ребенок ваше имя знает". Оленевод с Ямала пригласил Путина в гости "Каждый в тундре ребенок ваше имя знает". Оленевод с Ямала пригласил Путина в гости 2024-01-23T16:21 true PT1M03S

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Кирилл Волков

общество, россия, ямал, пуровский район, владимир путин, ямало-ненецкий автономный округ (янао)