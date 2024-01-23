https://ria.ru/20240123/sobaka-1922906618.html

У собаки, выжившей в мусоре в Петербурге, нашли проблемы со здоровьем

У собаки, выжившей в мусоре в Петербурге, нашли проблемы со здоровьем - РИА Новости, 23.01.2024

У собаки, выжившей в мусоре в Петербурге, нашли проблемы со здоровьем

У йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, ветеринары выявили ряд серьезных проблем со здоровьем, сообщила компания "Первый... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:02

2024-01-23T11:02

2024-01-23T11:02

санкт-петербург

россия

лужский район

общество

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. У йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, ветеринары выявили ряд серьезных проблем со здоровьем, сообщила компания "Первый Спецтранс". "Осмотр показал, что печень сильно увеличена, но это бывает у собак из-за стресса. Также диагностировали сердечную недостаточность, коллапс трахеи и сломанные ребра. Всё-таки малыш пострадал во время перемещений в мусоровозе", - написала компания в своем Telegram-канале, добавив, что пес пока находится на попечении сотрудников завода, "они будут о нем заботиться и показывать врачу". Ранее сообщалось, что 20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово в отходах, привезенных из разных районов города, нашли йоркширского терьера. Компания ищет хозяев собаки. "Ветеринар чипа не обнаружил, а клеймо, к сожалению, не читается - это усложняет процесс поиска хозяев. Нам поступает множество звонков от петербуржцев, которые надеются найти пропавшего или украденного питомца, но пока приметы не совпали", - сообщили в компании. "Первый Спецтранс" ― компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России. В рамках сотрудничества с региональным оператором обслуживает районы Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский районы и часть Центрального. Также компания обслуживает Гатчинский, Тосненский, Лужский районы Ленинградской области.

https://ria.ru/20240112/vykinuli-1920903500.html

санкт-петербург

россия

лужский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, россия, лужский район, общество