https://ria.ru/20240123/shou-1922884868.html
Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" - РИА Новости, 23.01.2024
Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Премьера специального сезона популярного вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" состоится 2 февраля на "России", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:37
2024-01-23T08:37
2024-01-23T09:18
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьера специального сезона популярного вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" состоится 2 февраля на "России", сообщает пресс-служба телеканала. На этот раз за звание лучших вокалистов будут соревноваться исключительно музыкальные коллективы. Они поборются за Кубок шоу и денежный приз в пять миллионов рублей. "Каждому из них предстоит доказать сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, что он действительно – лучший!" — говорится в релизе. В предстоящих выпусках на сцене также появятся и приглашенные звезды: Валерия, "Иванушки International", "Непара" и Лада Дэнс. "Каждый из гостей откроет выпуск суперхитом и займет место судьи рядом с Сергеем Лазаревым на стене", – уточняют на "России". Вести проект по традиции будет Николай Басков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лазарев, николай басков, валерия (алла перфилова), иванушки international, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерия (Алла Перфилова), Иванушки International, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Спецсезон гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" выйдет в эфир 2 февраля
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьера специального сезона популярного вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" состоится 2 февраля на "России", сообщает пресс-служба телеканала.
На этот раз за звание лучших вокалистов будут соревноваться исключительно музыкальные коллективы. Они поборются за Кубок шоу и денежный приз в пять миллионов рублей.
«
"Каждому из них предстоит доказать сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, что он действительно – лучший!" — говорится в релизе.
В предстоящих выпусках на сцене также появятся и приглашенные звезды: Валерия, "Иванушки International", "Непара" и Лада Дэнс.
«
"Каждый из гостей откроет выпуск суперхитом и займет место судьи рядом с Сергеем Лазаревым на стене", – уточняют на "России".
Вести проект по традиции будет Николай Басков.
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз