https://ria.ru/20240123/shou-1922884868.html

Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" - РИА Новости, 23.01.2024

Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

Премьера специального сезона популярного вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" состоится 2 февраля на "России", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T08:37

2024-01-23T08:37

2024-01-23T09:18

шоубиз

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьера специального сезона популярного вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" состоится 2 февраля на "России", сообщает пресс-служба телеканала. На этот раз за звание лучших вокалистов будут соревноваться исключительно музыкальные коллективы. Они поборются за Кубок шоу и денежный приз в пять миллионов рублей. "Каждому из них предстоит доказать сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, что он действительно – лучший!" — говорится в релизе. В предстоящих выпусках на сцене также появятся и приглашенные звезды: Валерия, "Иванушки International", "Непара" и Лада Дэнс. "Каждый из гостей откроет выпуск суперхитом и займет место судьи рядом с Сергеем Лазаревым на стене", – уточняют на "России". Вести проект по традиции будет Николай Басков.

https://ria.ru/20230803/pobeditel-1887949527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лазарев, николай басков, валерия (алла перфилова), иванушки international, новости шоу-бизнеса, знаменитости