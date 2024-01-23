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Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" - РИА Новости, 23.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
08:37 23.01.2024 (обновлено: 09:18 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/shou-1922884868.html
Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" - РИА Новости, 23.01.2024
Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Премьера специального сезона популярного вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" состоится 2 февраля на "России", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:37
2024-01-23T09:18
шоубиз
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валерия (алла перфилова)
иванушки international
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьера специального сезона популярного вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" состоится 2 февраля на "России", сообщает пресс-служба телеканала. На этот раз за звание лучших вокалистов будут соревноваться исключительно музыкальные коллективы. Они поборются за Кубок шоу и денежный приз в пять миллионов рублей. "Каждому из них предстоит доказать сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, что он действительно – лучший!" — говорится в релизе. В предстоящих выпусках на сцене также появятся и приглашенные звезды: Валерия, "Иванушки International", "Непара" и Лада Дэнс. "Каждый из гостей откроет выпуск суперхитом и займет место судьи рядом с Сергеем Лазаревым на стене", – уточняют на "России". Вести проект по традиции будет Николай Басков.
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сергей лазарев, николай басков, валерия (алла перфилова), иванушки international, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерия (Алла Перфилова), Иванушки International, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Названа дата выхода спецсезона шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"

Спецсезон гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" выйдет в эфир 2 февраля

© Фото : Пресс-служба телеканала "Россия" Члены жюри специального сезона вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!"
Члены жюри специального сезона вокального гранд-шоу Ну-ка, все вместе! Хором! - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Пресс-служба телеканала "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьера специального сезона популярного вокального гранд-шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" состоится 2 февраля на "России", сообщает пресс-служба телеканала.
На этот раз за звание лучших вокалистов будут соревноваться исключительно музыкальные коллективы. Они поборются за Кубок шоу и денежный приз в пять миллионов рублей.
«
"Каждому из них предстоит доказать сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, что он действительно – лучший!" — говорится в релизе.
В предстоящих выпусках на сцене также появятся и приглашенные звезды: Валерия, "Иванушки International", "Непара" и Лада Дэнс.
«
"Каждый из гостей откроет выпуск суперхитом и займет место судьи рядом с Сергеем Лазаревым на стене", – уточняют на "России".
Вести проект по традиции будет Николай Басков.
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ШоубизСергей ЛазаревНиколай БасковВалерия (Алла Перфилова)Иванушки InternationalНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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