Рейтинг@Mail.ru
Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/papanin-1923050190.html
Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года
Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года - РИА Новости, 23.01.2024
Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:03
2024-01-23T18:03
безопасность
россия
арктика
николай евменов
адмиралтейские верфи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572947976_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_cf03c834158ef93a79abae7a185aa052.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктике, планируется передать ВМФ до конца года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Во вторник он проверил ход кораблестроения в интересах ВМФ на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. "Адмиралтейские верфи" планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль "Иван Папанин" в состав ВМФ России. В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель", - сказал Евменов. По его словам, в объединенном учебном центре ВМФ идет подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте. Евменов подчеркнул, что патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет эффективно выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей ВМФ в арктической зоне по обеспечению безопасности в регионах Арктики. "Корабль имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания, а также оснащён современными техникой и вооружением для выполнения задач по своему предназначению", - сказал главком.
https://ria.ru/20240112/abkhaziya-1920895363.html
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572947976_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_624abcd280f974b825b37cf56323fe7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, арктика, николай евменов, адмиралтейские верфи
Безопасность, Россия, Арктика, Николай Евменов, Адмиралтейские верфи
Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года

Корабль ледового класса "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи"
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин проекта 23550 Арктика у причала кораблестроительного завода Адмиралтейские верфи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 "Арктика" у причала кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктике, планируется передать ВМФ до конца года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Во вторник он проверил ход кораблестроения в интересах ВМФ на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году
12 января, 12:02
"Адмиралтейские верфи" планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль "Иван Папанин" в состав ВМФ России. В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель", - сказал Евменов. По его словам, в объединенном учебном центре ВМФ идет подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте.
Евменов подчеркнул, что патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет эффективно выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей ВМФ в арктической зоне по обеспечению безопасности в регионах Арктики.
"Корабль имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания, а также оснащён современными техникой и вооружением для выполнения задач по своему предназначению", - сказал главком.
Самоходная гаубица Мста-С артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Приоритеты на будущее. Чем вооружат армию России в 2024-м
9 января, 08:00
 
БезопасностьРоссияАрктикаНиколай ЕвменовАдмиралтейские верфи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала