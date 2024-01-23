https://ria.ru/20240123/papanin-1923050190.html
Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года
Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года - РИА Новости, 23.01.2024
Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:03
2024-01-23T18:03
2024-01-23T18:03
безопасность
россия
арктика
николай евменов
адмиралтейские верфи
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктике, планируется передать ВМФ до конца года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Во вторник он проверил ход кораблестроения в интересах ВМФ на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. "Адмиралтейские верфи" планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль "Иван Папанин" в состав ВМФ России. В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель", - сказал Евменов. По его словам, в объединенном учебном центре ВМФ идет подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте. Евменов подчеркнул, что патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет эффективно выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей ВМФ в арктической зоне по обеспечению безопасности в регионах Арктики. "Корабль имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания, а также оснащён современными техникой и вооружением для выполнения задач по своему предназначению", - сказал главком.
https://ria.ru/20240112/abkhaziya-1920895363.html
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, арктика, николай евменов, адмиралтейские верфи
Безопасность, Россия, Арктика, Николай Евменов, Адмиралтейские верфи
Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года
Корабль ледового класса "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктике, планируется передать ВМФ до конца года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Во вторник он проверил ход кораблестроения в интересах ВМФ на предприятии "Адмиралтейские верфи
" в Санкт-Петербурге
.
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"Адмиралтейские верфи" планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль "Иван Папанин" в состав ВМФ России. В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель", - сказал Евменов. По его словам, в объединенном учебном центре ВМФ идет подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте.
Евменов подчеркнул, что патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет эффективно выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей ВМФ в арктической зоне по обеспечению безопасности в регионах Арктики.
"Корабль имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания, а также оснащён современными техникой и вооружением для выполнения задач по своему предназначению", - сказал главком.
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