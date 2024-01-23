https://ria.ru/20240123/papanin-1923050190.html

Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года

Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года - РИА Новости, 23.01.2024

Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года

Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:03

2024-01-23T18:03

2024-01-23T18:03

безопасность

россия

арктика

николай евменов

адмиралтейские верфи

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктике, планируется передать ВМФ до конца года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Во вторник он проверил ход кораблестроения в интересах ВМФ на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. "Адмиралтейские верфи" планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль "Иван Папанин" в состав ВМФ России. В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель", - сказал Евменов. По его словам, в объединенном учебном центре ВМФ идет подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте. Евменов подчеркнул, что патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет эффективно выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей ВМФ в арктической зоне по обеспечению безопасности в регионах Арктики. "Корабль имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания, а также оснащён современными техникой и вооружением для выполнения задач по своему предназначению", - сказал главком.

https://ria.ru/20240112/abkhaziya-1920895363.html

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, арктика, николай евменов, адмиралтейские верфи