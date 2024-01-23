https://ria.ru/20240123/nigeriya-1922890910.html

Нигерия заявила, что хочет в БРИКС и заслуживает места в Совбезе ООН

Нигерия заявила, что хочет в БРИКС и заслуживает места в Совбезе ООН - РИА Новости, 23.01.2024

Нигерия заявила, что хочет в БРИКС и заслуживает места в Совбезе ООН

Нигерия стремится присоединится к БРИКС и заслуживает места в Совете безопасности ООН, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T09:22

2024-01-23T09:22

2024-01-23T09:22

в мире

нигерия

брикс

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нигерия стремится присоединится к БРИКС и заслуживает места в Совете безопасности ООН, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел страны Юсуфа Маитама Туггара. "Туггар заявил, что Нигерия стремится присоединиться к альянсу БРИКС, и что она также заслуживает места в Совете Безопасности ООН, который должен быть "демократизирован" за пределы пяти нынешних постоянных членов", - пишет издание, взявшее интервью у нигерийского министра. Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что дальнейшее расширение блока БРИКС будет происходить во многом благодаря присоединению к нему государств Африки. Он отметил желание "целого ряда" стран континента присоединиться к БРИКС. Эксперт назвал Алжир "наиболее вероятным кандидатом на дальнейшее расширение" и упомянул Нигерию. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

https://ria.ru/20240119/briks-1922331190.html

нигерия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нигерия, брикс