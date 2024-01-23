Нигерия заявила, что хочет в БРИКС и заслуживает места в Совбезе ООН
Глава МИД Нигерии заявил, что страна хочет в БРИКС и заслуживает места в СБ ООН
© flickr.com/satanoidЛагос, Нигерия
© flickr.com/satanoid
Лагос, Нигерия. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нигерия стремится присоединится к БРИКС и заслуживает места в Совете безопасности ООН, пишет газета Financial Times со ссылкой на министра иностранных дел страны Юсуфа Маитама Туггара.
"Туггар заявил, что Нигерия стремится присоединиться к альянсу БРИКС, и что она также заслуживает места в Совете Безопасности ООН, который должен быть "демократизирован" за пределы пяти нынешних постоянных членов", - пишет издание, взявшее интервью у нигерийского министра.
Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что дальнейшее расширение блока БРИКС будет происходить во многом благодаря присоединению к нему государств Африки. Он отметил желание "целого ряда" стран континента присоединиться к БРИКС. Эксперт назвал Алжир "наиболее вероятным кандидатом на дальнейшее расширение" и упомянул Нигерию.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.