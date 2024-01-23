https://ria.ru/20240123/nauka-1922814017.html

Ученые рассказали, когда и чем опасен свет от смартфонов

Ученые рассказали, когда и чем опасен свет от смартфонов - РИА Новости, 23.01.2024

Ученые рассказали, когда и чем опасен свет от смартфонов

Ученые ТМУ в составе исследовательского коллектива доказали, что воздействие синего света на глаза в позднее время суток повышает вероятность ожирения. По... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T05:00

2024-01-23T05:00

2024-01-23T05:00

наука

наука

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университетская наука

сон

сон

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здоровье - общество

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ученые ТМУ в составе исследовательского коллектива доказали, что воздействие синего света на глаза в позднее время суток повышает вероятность ожирения. По словам авторов работы, излучение синей части спектра из любых источников света – экранов электронных устройств (смартфонов, ноутбуков, телевизоров) или из окон – может приводить к нарушениям метаболизма. Результаты представлены в Biology.Свет синей части спектра препятствует выработке гормона мелатонина, который играет важнейшую роль в регулировании циклов суточной активности (циркадных ритмов) всех живых существ, рассказали эксперты Тюменского медицинского университета (ТМУ).Они объяснили, что при таком избыточном воздействии страдает не только режим сна, но и метаболизм, причем ответная реакция организма определяется разными вариантами гена рецептора мелатонина MTNR1B. Наиболее чувствителен к синему свету метаболизм людей, имеющих в генотипе вариант гена рецептора мелатонина MTNR1B rs10830963. По статистике, их около половины от общего числа жителей Земли.Кроме того, оказалось, что у носителей данного гена при повышении индекса массы тела изменяются суточная температурная динамика и среднесуточный уровень температуры, рассказали в ТМУ.При разработке нового инструмента для оценки тяжести воздействия синего света на человеческий организм ученые ТМУ и других отечественных институтов установили, что что даже малое количество синего света из любого источника между 21:30 и 01:00 (период наиболее активной продукции мелатонина) взаимосвязано с повышенным индексом массы тела.В исследовании участвовали жители Арктической зоны — Салехарда, Аксарки и Нового Уренгоя на Ямале. В течение недели они носили актиметры – приборы, позволяющие отследить качество сна, уровень активности и другие параметры жизнедеятельности организма. Приборы также регистрировали в режиме 24/7 полученный свет с учетом разного диапазона (красный-зеленый-синий), рассказал заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского НИИ биомедицинских технологий, профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин."На основании полученных данных мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса", — отметил профессор.Он подчеркнул, что человеку легче избегать вечернего света тогда, когда организм получил в достаточном количестве синий свет утром и днем: свет в это время для организма, напротив, полезен.Исследования проводились весной, в будущем ученые намерены продолжить работу в другие сезоны. Наибольший интерес представляют результаты зимних измерений, поскольку в Арктике это сезон с наибольшим дефицитом света.Работа выполнена в рамках проекта "Свет Арктики", который реализует Тюменский медицинский университет при поддержке правительства Тюменской области.

https://ria.ru/20231102/nauka-1906682501.html

https://ria.ru/20231115/nauka-1909401260.html

https://ria.ru/20231220/nauka-1916765653.html

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