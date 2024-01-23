https://ria.ru/20240123/moskva-1923063480.html

В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 23.01.2024

В Москве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается в Москве среди взрослого населения старше 15 лет и детей в возрасте до 2 лет, сообщается на официальном сайте управления РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T18:59

2024-01-23T18:59

2024-01-23T18:59

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается в Москве среди взрослого населения старше 15 лет и детей в возрасте до 2 лет, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. "В отличие от второй недели, когда отмечался рост заболеваемости по гриппу и ОРВИ, на третьей неделе 2024 года отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди совокупного населения, среди взрослого населения старше 15 лет и детей в возрасте до 2 лет. В связи с возобновлением функционирования после новогодних каникул детских образовательных учреждений регистрируется ожидаемый рост заболеваемости среди организованных детей от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей третьей неделе не превышали эпидемических пороговых величин как по совокупному населению, так и среди всех возрастных групп детей. "Управлением Роспотребнадзора по Москве с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. На третьей неделе 2024 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года", - говорится в сообщении. В целях недопущения осложнения эпидситуации людям нужно выполнять комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ. Рекомендуется чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания. Роспотребнадзор предупредил, что нельзя заниматься самолечением, при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью. Также следует вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансировано питаться и регулярно заниматься физкультурой. "Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20240123/gripp-1922986467.html

https://ria.ru/20240122/zabolevaemost-1922835650.html

https://ria.ru/20240122/ptsr-test-1740292804.html

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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)