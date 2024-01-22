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Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан - РИА Новости, 22.01.2024
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11:30 22.01.2024 (обновлено: 12:58 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zapret-1922727294.html
Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан - РИА Новости, 22.01.2024
Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
Директору телеканала ТНТ, управляющему директору "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" Тине Канделаки запретят въезд на территорию Казахстана, сообщило... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:30
2024-01-22T12:58
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Директору телеканала ТНТ, управляющему директору "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" Тине Канделаки запретят въезд на территорию Казахстана, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД государства Айбека Смадиярова.&quot;При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд. — Прим. ред.) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят&quot;, — цитируют слова дипломата в материале.Причиной этого решения, как указали авторы материала, мог быть пост телеведущей в ее Telegram-канале о вытеснении русского языка в Казахстане, в котором она сравнила решение властей республики переименовать несколько железнодорожных станций с запретом русского языка в странах Прибалтики.Согласно Конституции Казахстана, государственным языком в республике является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально используется русский. Но в стране периодически разгораются скандалы из-за препятствования использованию русского языка со стороны националистов.
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в мире, казахстан, прибалтика, латвия, айбек смадияров, тина канделаки (тинатин канделаки), газпром, политика
В мире, Казахстан, Прибалтика, Латвия, Айбек Смадияров, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Газпром, Политика
Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

МИД Казахстана: Тине Канделаки запретят въезд на территорию страны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на премьере музыкального шоу "Конфетка"
Заместитель генерального директора холдинга Газпром-медиа Тина Канделаки на премьере музыкального шоу Конфетка - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на премьере музыкального шоу "Конфетка". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Директору телеканала ТНТ, управляющему директору "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" Тине Канделаки запретят въезд на территорию Казахстана, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД государства Айбека Смадиярова.
«

"При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд. — Прим. ред.) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят", — цитируют слова дипломата в материале.

Причиной этого решения, как указали авторы материала, мог быть пост телеведущей в ее Telegram-канале о вытеснении русского языка в Казахстане, в котором она сравнила решение властей республики переименовать несколько железнодорожных станций с запретом русского языка в странах Прибалтики.
Согласно Конституции Казахстана, государственным языком в республике является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально используется русский. Но в стране периодически разгораются скандалы из-за препятствования использованию русского языка со стороны националистов.
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