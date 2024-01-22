Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан
МИД Казахстана: Тине Канделаки запретят въезд на территорию страны
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на премьере музыкального шоу "Конфетка"
Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на премьере музыкального шоу "Конфетка". Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Директору телеканала ТНТ, управляющему директору "Газпром-Медиа Развлекательное телевидение" Тине Канделаки запретят въезд на территорию Казахстана, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД государства Айбека Смадиярова.
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"При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд. — Прим. ред.) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят", — цитируют слова дипломата в материале.
Причиной этого решения, как указали авторы материала, мог быть пост телеведущей в ее Telegram-канале о вытеснении русского языка в Казахстане, в котором она сравнила решение властей республики переименовать несколько железнодорожных станций с запретом русского языка в странах Прибалтики.
Согласно Конституции Казахстана, государственным языком в республике является казахский. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально используется русский. Но в стране периодически разгораются скандалы из-за препятствования использованию русского языка со стороны националистов.