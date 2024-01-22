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Казахстан прокомментировал слова Канделаки про русский язык в республике

Казахстан прокомментировал слова Канделаки про русский язык в республике - РИА Новости, 22.01.2024

Казахстан прокомментировал слова Канделаки про русский язык в республике

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил в республику директора телеканала ТНТ Тину Канделаки после ее слов про положение русского... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:07

2024-01-22T15:07

2024-01-22T15:47

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тина канделаки (тинатин канделаки)

айбек смадияров

культура

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АСТАНА, 22 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил в республику директора телеканала ТНТ Тину Канделаки после ее слов про положение русского языка в этой стране. "Самое печальное, что наши соседи, наши друзья мало знают о нас, и это огорчает. Потому что информация о нас у них недостоверная. Пусть приедут в нашу страну и посмотрят, как мы живем. Чем выдумывать какие-то темы и вступать в конфликты в социальных сетях, лучше давайте продолжим нашу общую работу", — сказал он.Смадияров подчеркнул, что Канделаки не включали в список иностранцев, которым закрыли въезд в Казахстан из-за негативных высказываний о республике. По его словам, такого перечня "с порядковыми номерами" нет. Официальный представитель МИД отметил, что подобные списки — это внутреннее дело каждого государства."Допустим, если вам кто-то не нравится, вы же не запустите его к себе домой. Вот и мы не запустим. Данная мера принимается в случае необходимости. Не требуйте, чтобы мы кого-то включили в этот список сегодня или завтра. Государство такое не пропустит", — заявил Смадияров.На вопрос журналистов, планирует ли МИД включить Канделаки в этот перечень, он затруднился ответить. При этом Смадияров подчеркнул, что телеведущая вряд ли приедет в Казахстан.Тина Канделаки в прошлый вторник написала в Telegram-канале, что в Казахстане "медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне". Она также сравнила решение властей республики переименовать несколько железнодорожных станций с запретом русского языка в странах Прибалтики.Позднее агентство КазТАГ сообщило со ссылкой на Смадиярова, что Казахстан ведет список иностранцев, отзывающихся в негативном ключе о республике. Уточнялось, что таким людям впоследствии закрывают въезд в страну. При этом официальный представитель МИД не сказал, кто конкретно входит в перечень, однако отметил, что подобный документ есть у каждого государства.

https://ria.ru/20240105/litva-1919756273.html

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в мире, казахстан, тина канделаки (тинатин канделаки), айбек смадияров