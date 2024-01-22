https://ria.ru/20240122/sobaka-1922813733.html

Собаку, выжившую в спрессованном мусоре в Петербурге, назвали Счастливчиком

Собаку, выжившую в спрессованном мусоре в Петербурге, назвали Счастливчиком - РИА Новости, 22.01.2024

Собаку, выжившую в спрессованном мусоре в Петербурге, назвали Счастливчиком

Йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, назвали Счастливчиком, сообщила компания "Первый Спецтранс". РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:31

2024-01-22T17:31

2024-01-22T18:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, назвали Счастливчиком, сообщила компания "Первый Спецтранс"."Мы назвали песика Счастливчиком, одели в теплый свитер, кормим и заботимся. Сейчас повезем его в ветеринарную клинику, чтобы проверить чип и состояние здоровья", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что собаку заметили в приемном отделении завода после выгрузки мусоровоза. "Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится — оказалось, собака! Удивительно, как он выжил и ничего не сломал — ведь мусоровоз прессует отходы в шесть раз", — подчеркнули в компании."Первый Спецтранс" надеется найти для собаки заботливых хозяев. Отмечается, что сейчас уже много желающих приютить Счастливчика. В их числе — работники городских телеканалов и сотрудники компании. Инцидент произошел 20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово. В отходах, привезенных из разных районов города, нашли йоркширского терьера."Первый Спецтранс" — компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России. В рамках сотрудничества с региональным оператором обслуживает районы Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и часть Центрального. Также компания обслуживает Гатчинский, Тосненский, Лужский районы Ленинградской области.

https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, россия, лужский район