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Собаку, выжившую в спрессованном мусоре в Петербурге, назвали Счастливчиком - РИА Новости, 22.01.2024
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Хорошие новости
 
17:31 22.01.2024 (обновлено: 18:57 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/sobaka-1922813733.html
Собаку, выжившую в спрессованном мусоре в Петербурге, назвали Счастливчиком
Собаку, выжившую в спрессованном мусоре в Петербурге, назвали Счастливчиком - РИА Новости, 22.01.2024
Собаку, выжившую в спрессованном мусоре в Петербурге, назвали Счастливчиком
Йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, назвали Счастливчиком, сообщила компания "Первый Спецтранс". РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:31
2024-01-22T18:57
хорошие новости
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, назвали Счастливчиком, сообщила компания "Первый Спецтранс"."Мы назвали песика Счастливчиком, одели в теплый свитер, кормим и заботимся. Сейчас повезем его в ветеринарную клинику, чтобы проверить чип и состояние здоровья", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что собаку заметили в приемном отделении завода после выгрузки мусоровоза. "Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится — оказалось, собака! Удивительно, как он выжил и ничего не сломал — ведь мусоровоз прессует отходы в шесть раз", — подчеркнули в компании."Первый Спецтранс" надеется найти для собаки заботливых хозяев. Отмечается, что сейчас уже много желающих приютить Счастливчика. В их числе — работники городских телеканалов и сотрудники компании. Инцидент произошел 20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово. В отходах, привезенных из разных районов города, нашли йоркширского терьера."Первый Спецтранс" — компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России. В рамках сотрудничества с региональным оператором обслуживает районы Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и часть Центрального. Также компания обслуживает Гатчинский, Тосненский, Лужский районы Ленинградской области.
https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html
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санкт-петербург, россия, лужский район
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Лужский район
Собаку, выжившую в спрессованном мусоре в Петербурге, назвали Счастливчиком

Собаку, которую нашли в спрессованном мусоре в Петербурге, назвали Счастливчиком

© Фото : СПЕЦЫ по отходам/TelegramСобака, найденная на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге
Собака, найденная на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : СПЕЦЫ по отходам/Telegram
Собака, найденная на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Йоркширского терьера, выжившего в спрессованном мусоре в Санкт-Петербурге, назвали Счастливчиком, сообщила компания "Первый Спецтранс".
«
"Мы назвали песика Счастливчиком, одели в теплый свитер, кормим и заботимся. Сейчас повезем его в ветеринарную клинику, чтобы проверить чип и состояние здоровья", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что собаку заметили в приемном отделении завода после выгрузки мусоровоза.
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"Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится — оказалось, собака! Удивительно, как он выжил и ничего не сломал — ведь мусоровоз прессует отходы в шесть раз", — подчеркнули в компании.
"Первый Спецтранс" надеется найти для собаки заботливых хозяев. Отмечается, что сейчас уже много желающих приютить Счастливчика. В их числе — работники городских телеканалов и сотрудники компании.
Инцидент произошел 20 января на мусорообрабатывающем заводе в Обухово. В отходах, привезенных из разных районов города, нашли йоркширского терьера.
"Первый Спецтранс" — компания по комплексному управлению отходами в Северо-Западном регионе России. В рамках сотрудничества с региональным оператором обслуживает районы Санкт-Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Московский, Фрунзенский и часть Центрального. Также компания обслуживает Гатчинский, Тосненский, Лужский районы Ленинградской области.
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