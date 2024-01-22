https://ria.ru/20240122/meladze-1922782632.html

Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца

Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца - РИА Новости, 22.01.2024

Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца

Концерт Валерия Меладзе в Узбекистане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, сообщил в Telegram-канале местный... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:34

2024-01-22T16:34

2024-01-22T16:34

шоубиз

валерий меладзе

узбекистан

казахстан

знаменитости

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842976937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_332815e40ce2bdde84fecf1a4fc25a3c.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Концерт Валерия Меладзе в Узбекистане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов."В связи со смертью отца Валерия Меладзе, концерт, который был запланирован на 22 января, переносится на 7 февраля. Администрация приносит свои извинения", — сказано в сообщении.Организаторы уточнили, что билеты, купленные на выступление в январе, будут действительны на новую дату. Ранее Валерий Меладзе перенес концерты в Казахстане по той же причине. Как сообщили СМИ, у музыканта на 91-м году жизни умер отец Шота Меладзе.Несколько дней назад его доставили в реанимацию из-за проблем со здоровьем, вызванных ранее перенесенной коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20240120/kontsert-1922512041.html

узбекистан

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

валерий меладзе, узбекистан, казахстан, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес