https://ria.ru/20240122/meladze-1922782632.html
Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца
Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца - РИА Новости, 22.01.2024
Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца
Концерт Валерия Меладзе в Узбекистане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, сообщил в Telegram-канале местный... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:34
2024-01-22T16:34
2024-01-22T16:34
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Концерт Валерия Меладзе в Узбекистане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов."В связи со смертью отца Валерия Меладзе, концерт, который был запланирован на 22 января, переносится на 7 февраля. Администрация приносит свои извинения", — сказано в сообщении.Организаторы уточнили, что билеты, купленные на выступление в январе, будут действительны на новую дату. Ранее Валерий Меладзе перенес концерты в Казахстане по той же причине. Как сообщили СМИ, у музыканта на 91-м году жизни умер отец Шота Меладзе.Несколько дней назад его доставили в реанимацию из-за проблем со здоровьем, вызванных ранее перенесенной коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20240120/kontsert-1922512041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Валерий Меладзе, Узбекистан, Казахстан, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца
Валерий Меладзе перенес концерт в Узбекистане из-за смерти смерти своего отца