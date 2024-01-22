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Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца - РИА Новости, 22.01.2024
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Шоубиз
 
16:34 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/meladze-1922782632.html
Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца
Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца - РИА Новости, 22.01.2024
Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца
Концерт Валерия Меладзе в Узбекистане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, сообщил в Telegram-канале местный... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:34
2024-01-22T16:34
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Концерт Валерия Меладзе в Узбекистане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов."В связи со смертью отца Валерия Меладзе, концерт, который был запланирован на 22 января, переносится на 7 февраля. Администрация приносит свои извинения", — сказано в сообщении.Организаторы уточнили, что билеты, купленные на выступление в январе, будут действительны на новую дату. Ранее Валерий Меладзе перенес концерты в Казахстане по той же причине. Как сообщили СМИ, у музыканта на 91-м году жизни умер отец Шота Меладзе.Несколько дней назад его доставили в реанимацию из-за проблем со здоровьем, вызванных ранее перенесенной коронавирусной инфекцией.
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валерий меладзе, узбекистан, казахстан, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Валерий Меладзе, Узбекистан, Казахстан, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Меладзе отменил еще один концерт из-за смерти отца

Валерий Меладзе перенес концерт в Узбекистане из-за смерти смерти своего отца

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Концерт Валерия Меладзе в Узбекистане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, сообщил в Telegram-канале местный онлайн-сервис по реализации билетов.
«
"В связи со смертью отца Валерия Меладзе, концерт, который был запланирован на 22 января, переносится на 7 февраля. Администрация приносит свои извинения", — сказано в сообщении.
Организаторы уточнили, что билеты, купленные на выступление в январе, будут действительны на новую дату.
Ранее Валерий Меладзе перенес концерты в Казахстане по той же причине.
Как сообщили СМИ, у музыканта на 91-м году жизни умер отец Шота Меладзе.
Несколько дней назад его доставили в реанимацию из-за проблем со здоровьем, вызванных ранее перенесенной коронавирусной инфекцией.
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ШоубизВалерий МеладзеУзбекистанКазахстанЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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