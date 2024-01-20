https://ria.ru/20240120/meladze-1922529690.html
Валерий Меладзе отменил концерты в Казахстане из-за трагедии в семье
Валерий Меладзе отменил концерты в Казахстане из-за трагедии в семье - РИА Новости, 20.01.2024
Валерий Меладзе отменил концерты в Казахстане из-за трагедии в семье
Концерты Валерия Меладзе в Казахстане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, о чем музыкант рассказал в обращении,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T18:23
2024-01-20T18:23
2024-01-20T18:27
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Концерты Валерия Меладзе в Казахстане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, о чем музыкант рассказал в обращении, опубликованном на странице организаторов шоу в соцсетях."В связи со смертью одного из самых близких мне людей, мне приходится перенести концерты в Алмате на второе, четвертое и шестое февраля. Я надеюсь на ваше понимание", — сообщил Меладзе.Организаторы концертов исполнителя также приложили афишу с измененными датами и извинились перед зрителями за доставленные неудобства.По информации ряда СМИ, у музыканта на 91-м году жизни умер отец Шота Меладзе. По данным изданий, родственника артиста несколько дней назад доставили в реанимацию из-за проблем со здоровьем, вызванных ранее перенесенной коронавирусной инфекцией. По этой причине Валерий Меладзе в начале января прервал свой гастрольный тур.
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новости шоу-бизнеса, валерий меладзе, казахстан, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Валерий Меладзе, Казахстан, Знаменитости
Валерий Меладзе отменил концерты в Казахстане из-за трагедии в семье
Концерты Меладзе в Алматы перенесли из-за смерти близкого певцу человека
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Концерты Валерия Меладзе в Казахстане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, о чем музыкант рассказал в обращении, опубликованном на странице организаторов шоу в соцсетях.
«
"В связи со смертью одного из самых близких мне людей, мне приходится перенести концерты в Алмате на второе, четвертое и шестое февраля. Я надеюсь на ваше понимание", — сообщил Меладзе.
Организаторы концертов исполнителя также приложили афишу с измененными датами и извинились перед зрителями за доставленные неудобства.
По информации ряда СМИ, у музыканта на 91-м году жизни умер отец Шота Меладзе.
По данным изданий, родственника артиста несколько дней назад доставили в реанимацию из-за проблем со здоровьем, вызванных ранее перенесенной коронавирусной инфекцией.
По этой причине Валерий Меладзе в начале января прервал свой гастрольный тур.
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