https://ria.ru/20240120/meladze-1922529690.html

Валерий Меладзе отменил концерты в Казахстане из-за трагедии в семье

Валерий Меладзе отменил концерты в Казахстане из-за трагедии в семье - РИА Новости, 20.01.2024

Валерий Меладзе отменил концерты в Казахстане из-за трагедии в семье

Концерты Валерия Меладзе в Казахстане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, о чем музыкант рассказал в обращении,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T18:23

2024-01-20T18:23

2024-01-20T18:27

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Концерты Валерия Меладзе в Казахстане перенесли с января на февраль из-за трагедии, произошедшей в семье артиста, о чем музыкант рассказал в обращении, опубликованном на странице организаторов шоу в соцсетях."В связи со смертью одного из самых близких мне людей, мне приходится перенести концерты в Алмате на второе, четвертое и шестое февраля. Я надеюсь на ваше понимание", — сообщил Меладзе.Организаторы концертов исполнителя также приложили афишу с измененными датами и извинились перед зрителями за доставленные неудобства.По информации ряда СМИ, у музыканта на 91-м году жизни умер отец Шота Меладзе. По данным изданий, родственника артиста несколько дней назад доставили в реанимацию из-за проблем со здоровьем, вызванных ранее перенесенной коронавирусной инфекцией. По этой причине Валерий Меладзе в начале января прервал свой гастрольный тур.

https://ria.ru/20240120/kontsert-1922512041.html

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новости шоу-бизнеса, валерий меладзе, казахстан, знаменитости