"Есть проблема". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии
NYP: Зеленский оставил Киев без финансирования, сорвав переговоры с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отказ президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы Украины на западное финансирование, сообщает New York Post.
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"Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала", — говорится в материале.
По словам журналиста, финансисты с Уолл-стрит проявили интерес к вложению своих денег в Украину и готовы это сделать только в случае прекращения боевых действий.
Но, как отмечает обозреватель, в Давосе во время кулуарных переговоров глава киевского правительства еще больше усугубил ситуацию для своей страны, в очередной раз заявив, что не будет вести переговоры с Москвой, что, в свою очередь, лишило Украину дополнительных средств, а сам Зеленский "вернулся с пустыми руками".
Украинский лидер принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же, в свою очередь, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.