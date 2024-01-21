https://ria.ru/20240121/problema-1922608761.html

"Есть проблема". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии

"Есть проблема". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии - РИА Новости, 22.01.2024

"Есть проблема". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии

Отказ президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы Украины на западное финансирование, сообщает New York Post. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-21T13:59

2024-01-21T13:59

2024-01-22T00:31

в мире

украина

давос

россия

владимир зеленский

энтони блинкен

йенс столтенберг

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отказ президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы Украины на западное финансирование, сообщает New York Post."Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала", — говорится в материале.По словам журналиста, финансисты с Уолл-стрит проявили интерес к вложению своих денег в Украину и готовы это сделать только в случае прекращения боевых действий.Но, как отмечает обозреватель, в Давосе во время кулуарных переговоров глава киевского правительства еще больше усугубил ситуацию для своей страны, в очередной раз заявив, что не будет вести переговоры с Москвой, что, в свою очередь, лишило Украину дополнительных средств, а сам Зеленский "вернулся с пустыми руками".Украинский лидер принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же, в свою очередь, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.

https://ria.ru/20240121/budanov-1922597423.html

https://ria.ru/20240121/shok-1922588411.html

украина

давос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, давос, россия, владимир зеленский, энтони блинкен, йенс столтенберг, еврокомиссия, нато, политика