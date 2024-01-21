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"Есть проблема". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии - РИА Новости, 22.01.2024
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13:59 21.01.2024 (обновлено: 00:31 22.01.2024)
https://ria.ru/20240121/problema-1922608761.html
"Есть проблема". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии
"Есть проблема". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии - РИА Новости, 22.01.2024
"Есть проблема". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии
Отказ президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы Украины на западное финансирование, сообщает New York Post. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-21T13:59
2024-01-22T00:31
в мире
украина
давос
россия
владимир зеленский
энтони блинкен
йенс столтенберг
еврокомиссия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отказ президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы Украины на западное финансирование, сообщает New York Post.&quot;Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала&quot;, — говорится в материале.По словам журналиста, финансисты с Уолл-стрит проявили интерес к вложению своих денег в Украину и готовы это сделать только в случае прекращения боевых действий.Но, как отмечает обозреватель, в Давосе во время кулуарных переговоров глава киевского правительства еще больше усугубил ситуацию для своей страны, в очередной раз заявив, что не будет вести переговоры с Москвой, что, в свою очередь, лишило Украину дополнительных средств, а сам Зеленский "вернулся с пустыми руками".Украинский лидер принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же, в свою очередь, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
https://ria.ru/20240121/budanov-1922597423.html
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в мире, украина, давос, россия, владимир зеленский, энтони блинкен, йенс столтенберг, еврокомиссия, нато, политика
В мире, Украина, Давос, Россия, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Йенс Столтенберг, Еврокомиссия, НАТО, Политика
"Есть проблема". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским в Швейцарии

NYP: Зеленский оставил Киев без финансирования, сорвав переговоры с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отказ президента Владимира Зеленского вести переговоры с Россией сорвал шансы Украины на западное финансирование, сообщает New York Post.
«

"Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала", — говорится в материале.

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По словам журналиста, финансисты с Уолл-стрит проявили интерес к вложению своих денег в Украину и готовы это сделать только в случае прекращения боевых действий.
Но, как отмечает обозреватель, в Давосе во время кулуарных переговоров глава киевского правительства еще больше усугубил ситуацию для своей страны, в очередной раз заявив, что не будет вести переговоры с Москвой, что, в свою очередь, лишило Украину дополнительных средств, а сам Зеленский "вернулся с пустыми руками".
Украинский лидер принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же, в свою очередь, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
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