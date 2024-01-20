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"Позор". В США заявили, что Зеленский оконфузился в Швейцарии - РИА Новости, 20.01.2024
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21:22 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/zelenskiy-1922547992.html
"Позор". В США заявили, что Зеленский оконфузился в Швейцарии
"Позор". В США заявили, что Зеленский оконфузился в Швейцарии - РИА Новости, 20.01.2024
"Позор". В США заявили, что Зеленский оконфузился в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский выглядел глупо со своими просьбами о помощи Киеву во время визита в швейцарский Давос. Об этом заявил журналист Дэнни... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T21:22
2024-01-20T21:22
политика
украина
давос
киев
владимир зеленский
энтони блинкен
йенс столтенберг
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выглядел глупо со своими просьбами о помощи Киеву во время визита в швейцарский Давос. Об этом заявил журналист Дэнни Хайфон в своем блоге на YouTube."На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе &lt;…&gt; Зеленский выставил себя полным дураком", — сказал журналист.По его словам, украинский президент в этот раз не был тем, кто "воодушевит и вселит надежду и энтузиазм" в Запад. Он приехал в Швейцарию, чтобы потребовать новых санкций против России, отметил Хайфон.Как напомнил журналист, Зеленский, кроме прочего, просил инвесторов вложить деньги в республику и обещал, что зарубежные бизнесмены "будут более успешными", если начнут вести дела на Украине.Украинский лидер принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же в свою очередь заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922505009.html
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политика, украина, давос, киев, владимир зеленский, энтони блинкен, йенс столтенберг, нато, еврокомиссия
Политика, Украина, Давос, Киев, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Йенс Столтенберг, НАТО, Еврокомиссия
"Позор". В США заявили, что Зеленский оконфузился в Швейцарии

Журналист Хайфон: Зеленский выставил себя в глупом свете при визите в Швейцарию

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выглядел глупо со своими просьбами о помощи Киеву во время визита в швейцарский Давос. Об этом заявил журналист Дэнни Хайфон в своем блоге на YouTube.
«
"На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе <…> Зеленский выставил себя полным дураком", — сказал журналист.
По его словам, украинский президент в этот раз не был тем, кто "воодушевит и вселит надежду и энтузиазм" в Запад. Он приехал в Швейцарию, чтобы потребовать новых санкций против России, отметил Хайфон.
Как напомнил журналист, Зеленский, кроме прочего, просил инвесторов вложить деньги в республику и обещал, что зарубежные бизнесмены "будут более успешными", если начнут вести дела на Украине.
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Украинский лидер принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же в свою очередь заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.
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ПолитикаУкраинаДавосКиевВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенЙенс СтолтенбергНАТОЕврокомиссия
 
 
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