https://ria.ru/20240120/zelenskiy-1922547992.html

"Позор". В США заявили, что Зеленский оконфузился в Швейцарии

"Позор". В США заявили, что Зеленский оконфузился в Швейцарии - РИА Новости, 20.01.2024

"Позор". В США заявили, что Зеленский оконфузился в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел глупо со своими просьбами о помощи Киеву во время визита в швейцарский Давос. Об этом заявил журналист Дэнни... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T21:22

2024-01-20T21:22

2024-01-20T21:22

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выглядел глупо со своими просьбами о помощи Киеву во время визита в швейцарский Давос. Об этом заявил журналист Дэнни Хайфон в своем блоге на YouTube."На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе <…> Зеленский выставил себя полным дураком", — сказал журналист.По его словам, украинский президент в этот раз не был тем, кто "воодушевит и вселит надежду и энтузиазм" в Запад. Он приехал в Швейцарию, чтобы потребовать новых санкций против России, отметил Хайфон.Как напомнил журналист, Зеленский, кроме прочего, просил инвесторов вложить деньги в республику и обещал, что зарубежные бизнесмены "будут более успешными", если начнут вести дела на Украине.Украинский лидер принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он выступил с речью перед участниками мероприятия и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.На Западе ранее обращали внимание на неподобающее поведение Зеленского. В июле 2023 года он нахамил экс-министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, когда тот сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Зеленский же в свою очередь заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине.

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922505009.html

https://ria.ru/20240120/zaluzhnyy-1922528165.html

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политика, украина, давос, киев, владимир зеленский, энтони блинкен, йенс столтенберг, нато, еврокомиссия