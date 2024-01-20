https://ria.ru/20240120/tviks-1922495428.html

Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного

Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного - РИА Новости, 20.01.2024

Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного

Хозяин кота Твикса Эдгар Гайффулин подтвердил смерть животного, которого 11 января выбросила проводница во время стоянки в Кирове. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:16

2024-01-20T13:16

2024-01-20T14:18

происшествия

киров

гибель кота твикса

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Хозяин кота Твикса Эдгар Гайффулин подтвердил смерть животного, которого 11 января выбросила проводница во время стоянки в Кирове. "Твикс был опознан, это наш кот", - написал хозяин в Telegram-канале "Поиск кота Твикса г Киров", добавив, что смерть питомца не останется забытой. "Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны", - отметил Гайффулин. Волонтеры, которые несколько дней искали животное, также подтвердили РИА Новости смерть кота. Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.

https://ria.ru/20240120/kot-1922486271.html

киров

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, киров, гибель кота твикса