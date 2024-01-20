https://ria.ru/20240120/tviks-1922495428.html
Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного
Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного - РИА Новости, 20.01.2024
Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного
Хозяин кота Твикса Эдгар Гайффулин подтвердил смерть животного, которого 11 января выбросила проводница во время стоянки в Кирове. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:16
2024-01-20T13:16
2024-01-20T14:18
происшествия
киров
гибель кота твикса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922261479_0:136:646:499_1920x0_80_0_0_91ebbd4beb28beb70f48352b6b49fa8c.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Хозяин кота Твикса Эдгар Гайффулин подтвердил смерть животного, которого 11 января выбросила проводница во время стоянки в Кирове. "Твикс был опознан, это наш кот", - написал хозяин в Telegram-канале "Поиск кота Твикса г Киров", добавив, что смерть питомца не останется забытой. "Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны", - отметил Гайффулин. Волонтеры, которые несколько дней искали животное, также подтвердили РИА Новости смерть кота. Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.
https://ria.ru/20240120/kot-1922486271.html
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922261479_0:76:646:560_1920x0_80_0_0_c181433c0be8cf1e030eb1d949aff462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, гибель кота твикса
Происшествия, Киров, Гибель кота Твикса
Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного
Хозяин кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, подтвердил его смерть
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Хозяин кота Твикса Эдгар Гайффулин подтвердил
смерть животного, которого 11 января выбросила проводница во время стоянки в Кирове.
"Твикс был опознан, это наш кот", - написал хозяин в Telegram-канале "Поиск кота Твикса г Киров", добавив, что смерть питомца не останется забытой. "Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны", - отметил Гайффулин.
Волонтеры, которые несколько дней искали животное, также подтвердили РИА Новости смерть кота.
Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург
- Санкт-Петербург
во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области
.
Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.