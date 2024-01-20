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Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного - РИА Новости, 20.01.2024
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13:16 20.01.2024 (обновлено: 14:18 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/tviks-1922495428.html
Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного
Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного - РИА Новости, 20.01.2024
Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного
Хозяин кота Твикса Эдгар Гайффулин подтвердил смерть животного, которого 11 января выбросила проводница во время стоянки в Кирове. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:16
2024-01-20T14:18
происшествия
киров
гибель кота твикса
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Хозяин кота Твикса Эдгар Гайффулин подтвердил смерть животного, которого 11 января выбросила проводница во время стоянки в Кирове. "Твикс был опознан, это наш кот", - написал хозяин в Telegram-канале "Поиск кота Твикса г Киров", добавив, что смерть питомца не останется забытой. "Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны", - отметил Гайффулин. Волонтеры, которые несколько дней искали животное, также подтвердили РИА Новости смерть кота. Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.
https://ria.ru/20240120/kot-1922486271.html
киров
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происшествия, киров, гибель кота твикса
Происшествия, Киров, Гибель кота Твикса
Хозяин кота, выброшенного из поезда, подтвердил смерть животного

Хозяин кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, подтвердил его смерть

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Хозяин кота Твикса Эдгар Гайффулин подтвердил смерть животного, которого 11 января выбросила проводница во время стоянки в Кирове.
"Твикс был опознан, это наш кот", - написал хозяин в Telegram-канале "Поиск кота Твикса г Киров", добавив, что смерть питомца не останется забытой. "Мы сделаем все, чтобы виновные были наказаны", - отметил Гайффулин.
Волонтеры, которые несколько дней искали животное, также подтвердили РИА Новости смерть кота.
Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда
11:47
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.
Более 300 волонтеров искали кота несколько суток. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.
 
ПроисшествияКировГибель кота Твикса
 
 
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