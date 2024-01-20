Рейтинг@Mail.ru
Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 20.01.2024 (обновлено: 11:57 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/putin-1922485387.html
Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина
Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина - РИА Новости, 20.01.2024
Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина
Общественные приемные кандидата в президенты РФ Владимира Путина по всей стране получили уже более 12 тысяч обращений от граждан, на первом месте - пожелания... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:34
2024-01-20T11:57
россия
владимир машков
выборы президента рф
владимир путин
общество
политика
совет федерации рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921202494_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_b68e8aa5accda0bfb9258c1b2e5235ce.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общественные приемные кандидата в президенты РФ Владимира Путина по всей стране получили уже более 12 тысяч обращений от граждан, на первом месте - пожелания удачи и слова поддержки, рассказал журналистам сопредседатель штаба, актер и режиссер Владимир Машков. "По всем регионам открыты общественные приемные. На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные. Все это аккумулируется в центральном избирательном штабе, все анализируется, и, наверное, на первом месте - это пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", - рассказал Машков.В свою очередь, сопредседатель штаба, главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что, по ее личной оценке, большая часть людей приходит в приемные не пожаловаться, а высказать слова поддержки кандидату и действующему главе государства Путину."С существенным отрывом в цифрах - вопросы по мерам социальной поддержки, есть вопросы по ЖКХ. Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу. Безусловно, есть очень много предложений, как сделать жизнь лучше, и это прекрасно. Мне лично, как доктору и как главному врачу, очень радостно, что вопросы, касающиеся системы здравоохранения, находятся на 7 месте. Это говорит о том, что те меры, которые наш кандидат и президент действующий принимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, а не поводом для обращений негативного свойства, имеет свои результаты", - добавила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова (Новые люди). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240111/putin-1920771504.html
https://ria.ru/20231222/shtab-1917585099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921202494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b025da40664f7457248ffcb9a838851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир машков, выборы президента рф, владимир путин, общество, политика, совет федерации рф, лдпр, кпрф, марьяна лысенко
Россия, Владимир Машков, Выборы президента РФ, Владимир Путин, Общество, Политика, Совет Федерации РФ, ЛДПР, КПРФ, Марьяна Лысенко
Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина

Машков: общественные приемные кандидата Путина получили более 12 тысяч обращений

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове
Сотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудники регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ В. Путина в Тамбове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общественные приемные кандидата в президенты РФ Владимира Путина по всей стране получили уже более 12 тысяч обращений от граждан, на первом месте - пожелания удачи и слова поддержки, рассказал журналистам сопредседатель штаба, актер и режиссер Владимир Машков.
"По всем регионам открыты общественные приемные. На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные. Все это аккумулируется в центральном избирательном штабе, все анализируется, и, наверное, на первом месте - это пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", - рассказал Машков.
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Волонтер приемной кандидата Путина рассказал об учете обращений граждан
11 января, 17:05
В свою очередь, сопредседатель штаба, главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что, по ее личной оценке, большая часть людей приходит в приемные не пожаловаться, а высказать слова поддержки кандидату и действующему главе государства Путину.
"С существенным отрывом в цифрах - вопросы по мерам социальной поддержки, есть вопросы по ЖКХ. Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу. Безусловно, есть очень много предложений, как сделать жизнь лучше, и это прекрасно. Мне лично, как доктору и как главному врачу, очень радостно, что вопросы, касающиеся системы здравоохранения, находятся на 7 месте. Это говорит о том, что те меры, которые наш кандидат и президент действующий принимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, а не поводом для обращений негативного свойства, имеет свои результаты", - добавила она.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова (Новые люди). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Избирательный штаб действующего президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина
22 декабря 2023, 21:21
 
РоссияВладимир МашковВыборы президента РФВладимир ПутинОбществоПолитикаСовет Федерации РФЛДПРКПРФМарьяна Лысенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала