https://ria.ru/20240120/putin-1922485387.html
Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина
Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина - РИА Новости, 20.01.2024
Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина
Общественные приемные кандидата в президенты РФ Владимира Путина по всей стране получили уже более 12 тысяч обращений от граждан, на первом месте - пожелания... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:34
2024-01-20T11:34
2024-01-20T11:57
россия
владимир машков
выборы президента рф
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общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общественные приемные кандидата в президенты РФ Владимира Путина по всей стране получили уже более 12 тысяч обращений от граждан, на первом месте - пожелания удачи и слова поддержки, рассказал журналистам сопредседатель штаба, актер и режиссер Владимир Машков. "По всем регионам открыты общественные приемные. На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные. Все это аккумулируется в центральном избирательном штабе, все анализируется, и, наверное, на первом месте - это пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", - рассказал Машков.В свою очередь, сопредседатель штаба, главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что, по ее личной оценке, большая часть людей приходит в приемные не пожаловаться, а высказать слова поддержки кандидату и действующему главе государства Путину."С существенным отрывом в цифрах - вопросы по мерам социальной поддержки, есть вопросы по ЖКХ. Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу. Безусловно, есть очень много предложений, как сделать жизнь лучше, и это прекрасно. Мне лично, как доктору и как главному врачу, очень радостно, что вопросы, касающиеся системы здравоохранения, находятся на 7 месте. Это говорит о том, что те меры, которые наш кандидат и президент действующий принимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, а не поводом для обращений негативного свойства, имеет свои результаты", - добавила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова (Новые люди). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240111/putin-1920771504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир машков, выборы президента рф, владимир путин, общество, политика, совет федерации рф, лдпр, кпрф, марьяна лысенко
Россия, Владимир Машков, Выборы президента РФ, Владимир Путин, Общество, Политика, Совет Федерации РФ, ЛДПР, КПРФ, Марьяна Лысенко
Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина
Машков: общественные приемные кандидата Путина получили более 12 тысяч обращений
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общественные приемные кандидата в президенты РФ Владимира Путина по всей стране получили уже более 12 тысяч обращений от граждан, на первом месте - пожелания удачи и слова поддержки, рассказал журналистам сопредседатель штаба, актер и режиссер Владимир Машков.
"По всем регионам открыты общественные приемные. На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные. Все это аккумулируется в центральном избирательном штабе, все анализируется, и, наверное, на первом месте - это пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", - рассказал Машков.
Волонтер приемной кандидата Путина рассказал об учете обращений граждан
В свою очередь, сопредседатель штаба, главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко
рассказала, что, по ее личной оценке, большая часть людей приходит в приемные не пожаловаться, а высказать слова поддержки кандидату и действующему главе государства Путину.
"С существенным отрывом в цифрах - вопросы по мерам социальной поддержки, есть вопросы по ЖКХ. Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу. Безусловно, есть очень много предложений, как сделать жизнь лучше, и это прекрасно. Мне лично, как доктору и как главному врачу, очень радостно, что вопросы, касающиеся системы здравоохранения, находятся на 7 месте. Это говорит о том, что те меры, которые наш кандидат и президент действующий принимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, а не поводом для обращений негативного свойства, имеет свои результаты", - добавила она.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
(ЛДПР
), Николая Харитонова
(КПРФ
) и Владислава Даванкова
(Новые люди). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович
, Борис Надеждин
, Андрей Богданов, Сергей Бабурин
, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина