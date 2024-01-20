https://ria.ru/20240120/putin-1922485387.html

Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина

Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина - РИА Новости, 20.01.2024

Машков рассказал о работе общественных приемных кандидата Путина

Общественные приемные кандидата в президенты РФ Владимира Путина по всей стране получили уже более 12 тысяч обращений от граждан, на первом месте - пожелания... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T11:34

2024-01-20T11:34

2024-01-20T11:57

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Общественные приемные кандидата в президенты РФ Владимира Путина по всей стране получили уже более 12 тысяч обращений от граждан, на первом месте - пожелания удачи и слова поддержки, рассказал журналистам сопредседатель штаба, актер и режиссер Владимир Машков. "По всем регионам открыты общественные приемные. На данный момент уже более 12 тысяч предложений и пожеланий от граждан по всей России поступили во все общественные приемные. Все это аккумулируется в центральном избирательном штабе, все анализируется, и, наверное, на первом месте - это пожелания удачи и слова поддержки нашему кандидату", - рассказал Машков.В свою очередь, сопредседатель штаба, главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что, по ее личной оценке, большая часть людей приходит в приемные не пожаловаться, а высказать слова поддержки кандидату и действующему главе государства Путину."С существенным отрывом в цифрах - вопросы по мерам социальной поддержки, есть вопросы по ЖКХ. Сказать, что они носят негативный оттенок, не могу. Безусловно, есть очень много предложений, как сделать жизнь лучше, и это прекрасно. Мне лично, как доктору и как главному врачу, очень радостно, что вопросы, касающиеся системы здравоохранения, находятся на 7 месте. Это говорит о том, что те меры, которые наш кандидат и президент действующий принимает в отношении того, чтобы здравоохранение было поводом для гордости, а не поводом для обращений негативного свойства, имеет свои результаты", - добавила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова (Новые люди). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240111/putin-1920771504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир машков, выборы президента рф, владимир путин, общество, политика, совет федерации рф, лдпр, кпрф, марьяна лысенко