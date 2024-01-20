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Он задумался. В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:25 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/predatelstvo-1922456269.html
Он задумался. В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского
Он задумался. В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 20.01.2024
Он задумался. В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского
Поведение Владимира Зеленского на встречах в Давосе говорит о том, что он винит Запад в предательстве, рассказал бывший советник госсекретаря США полковник в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:25
2024-01-20T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
великобритания
давос
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского на встречах в Давосе говорит о том, что он винит Запад в предательстве, рассказал бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Он (Зеленский. — Прим. ред.) выглядит как президент с кучей проблем, как президент, который &lt;...&gt; в глубине души думает, что его предают", — заметил аналитик.По мнению эксперта, язык тела украинского президента явно говорил о том, что тот обижен на Запад. "Он от начала и до конца верил во все, что ему говорили в НАТО, особенно в Вашингтоне и Лондоне. &lt;...&gt;. Если честно, ему говорили либо безумные вещи, либо глупые, либо вообще лгали", — отметил Уилкерсон.Владимир Зеленский принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украинский президент выступил с речью перед участниками форума и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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в мире, сша, великобритания, давос, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Великобритания, Давос, Владимир Зеленский, НАТО
Он задумался. В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского

Полковник Уилкерсон: Зеленский думает, что его предали

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский прибывает на форум в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает на форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает на форум в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского на встречах в Давосе говорит о том, что он винит Запад в предательстве, рассказал бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) выглядит как президент с кучей проблем, как президент, который <...> в глубине души думает, что его предают", — заметил аналитик.
По мнению эксперта, язык тела украинского президента явно говорил о том, что тот обижен на Запад.
"Он от начала и до конца верил во все, что ему говорили в НАТО, особенно в Вашингтоне и Лондоне. <...>. Если честно, ему говорили либо безумные вещи, либо глупые, либо вообще лгали", — отметил Уилкерсон.
Владимир Зеленский принял участие в проходившем с 15 по 19 января Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украинский президент выступил с речью перед участниками форума и провел встречи с госскретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Конгрессвумен рассказала о неожиданной просьбе Зеленского в Давосе
01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВеликобританияДавосВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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