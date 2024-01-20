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Названы самые популярные города для поездок на 23 февраля и 8 марта - РИА Новости, 20.01.2024
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Туризм
 
02:50 20.01.2024 (обновлено: 03:07 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/poezdki-1922366758.html
Названы самые популярные города для поездок на 23 февраля и 8 марта
Названы самые популярные города для поездок на 23 февраля и 8 марта - РИА Новости, 20.01.2024
Названы самые популярные города для поездок на 23 февраля и 8 марта
Определены города, в которых туристы уже начали бронировать отели на праздничные даты в феврале и марте, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:50
2024-01-20T03:07
туризм
новости - туризм
сочи
казань
бангкок
туризм
отдых в россии
куда можно лететь
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Определены города, в которых туристы уже начали бронировать отели на праздничные даты в феврале и марте, сообщает OneTwoTrip.В этом году оба праздника выпадают на пятницу, и некоторые россияне уже выбрали, куда отправиться в короткие поездки, отмечают эксперты.Так, на 23 февраля больше всего заказов — 18 процентов — приходится на Сочи. Санкт-Петербург намерены посетить 15 процентов клиентов сервиса, а Москву — 14 процентов. Визиты в Иркутск и Казань запланировали шесть и четыре процента туристов соответственно.Большинство — треть путешественников — планируют остановиться в четырехзвездочных отелях. Более половины пользователей выбирают места размещения с завтраком.Наиболее популярным зарубежным городом стал Бангкок: на него приходится семь процентов заказов. Кроме того, шесть процентов туристов планируют посетить Стамбул, пять — Дубай, три — Париж и два — Ереван. "Четверки" — самый востребованный формат размещения.На длинные мартовские выходные список популярных маршрутов также возглавляет Сочи. В первой пятерке место Казани занял Калининград. Среди зарубежных направлений интерес к поездке в Стамбул стал выше и обогнал Бангкок, а с пятого места Токио потеснил Ереван.
https://ria.ru/20240119/kavkaz-1922348419.html
сочи
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новости - туризм, сочи, казань, бангкок, туризм, отдых в россии, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Казань, Бангкок, Туризм, отдых в России, куда можно лететь
Названы самые популярные города для поездок на 23 февраля и 8 марта

Эксперты: Сочи и Стамбул – самые популярные города для поездок в феврале и марте

© iStock.com / ozgurdonmazТуристка на Галатском мосту в Стамбуле
Туристка на Галатском мосту в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© iStock.com / ozgurdonmaz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Определены города, в которых туристы уже начали бронировать отели на праздничные даты в феврале и марте, сообщает OneTwoTrip.
В этом году оба праздника выпадают на пятницу, и некоторые россияне уже выбрали, куда отправиться в короткие поездки, отмечают эксперты.
Так, на 23 февраля больше всего заказов — 18 процентов — приходится на Сочи. Санкт-Петербург намерены посетить 15 процентов клиентов сервиса, а Москву — 14 процентов. Визиты в Иркутск и Казань запланировали шесть и четыре процента туристов соответственно.
Большинство — треть путешественников — планируют остановиться в четырехзвездочных отелях. Более половины пользователей выбирают места размещения с завтраком.
Наиболее популярным зарубежным городом стал Бангкок: на него приходится семь процентов заказов. Кроме того, шесть процентов туристов планируют посетить Стамбул, пять — Дубай, три — Париж и два — Ереван. "Четверки" — самый востребованный формат размещения.
На длинные мартовские выходные список популярных маршрутов также возглавляет Сочи. В первой пятерке место Казани занял Калининград. Среди зарубежных направлений интерес к поездке в Стамбул стал выше и обогнал Бангкок, а с пятого места Токио потеснил Ереван.
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ТуризмНовости - ТуризмСочиКазаньБангкокТуризмотдых в Россиикуда можно лететь
 
 
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