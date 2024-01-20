https://ria.ru/20240120/poezdki-1922366758.html
Названы самые популярные города для поездок на 23 февраля и 8 марта
Названы самые популярные города для поездок на 23 февраля и 8 марта - РИА Новости, 20.01.2024
Названы самые популярные города для поездок на 23 февраля и 8 марта
Определены города, в которых туристы уже начали бронировать отели на праздничные даты в феврале и марте, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:50
2024-01-20T02:50
2024-01-20T03:07
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Определены города, в которых туристы уже начали бронировать отели на праздничные даты в феврале и марте, сообщает OneTwoTrip.В этом году оба праздника выпадают на пятницу, и некоторые россияне уже выбрали, куда отправиться в короткие поездки, отмечают эксперты.Так, на 23 февраля больше всего заказов — 18 процентов — приходится на Сочи. Санкт-Петербург намерены посетить 15 процентов клиентов сервиса, а Москву — 14 процентов. Визиты в Иркутск и Казань запланировали шесть и четыре процента туристов соответственно.Большинство — треть путешественников — планируют остановиться в четырехзвездочных отелях. Более половины пользователей выбирают места размещения с завтраком.Наиболее популярным зарубежным городом стал Бангкок: на него приходится семь процентов заказов. Кроме того, шесть процентов туристов планируют посетить Стамбул, пять — Дубай, три — Париж и два — Ереван. "Четверки" — самый востребованный формат размещения.На длинные мартовские выходные список популярных маршрутов также возглавляет Сочи. В первой пятерке место Казани занял Калининград. Среди зарубежных направлений интерес к поездке в Стамбул стал выше и обогнал Бангкок, а с пятого места Токио потеснил Ереван.
https://ria.ru/20240119/kavkaz-1922348419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, сочи, казань, бангкок, туризм, отдых в россии, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Казань, Бангкок, Туризм, отдых в России, куда можно лететь
Названы самые популярные города для поездок на 23 февраля и 8 марта
Эксперты: Сочи и Стамбул – самые популярные города для поездок в феврале и марте