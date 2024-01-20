https://ria.ru/20240120/kot-1922486271.html

Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда

Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда - РИА Новости, 20.01.2024

Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда

Проводница, выбросившая кота, который сбежал от хозяина во время стоянки поезда в Кирове, а позднее был найден мертвым, должна понести наказание по статье УК РФ РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T11:47

2024-01-20T11:47

2024-01-20T14:18

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Проводница, выбросившая кота, который сбежал от хозяина во время стоянки поезда в Кирове, а позднее был найден мертвым, должна понести наказание по статье УК РФ за жестокое обращение с животными, заявил РИА Новости депутат ГД Владимир Бурматов. Кот Твикс, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, найден мертвым, сообщили ранее РИА Новости волонтеры. "Значит, она (проводница - ред.) фактически совершила убийство животного. И это уже должно квалифицироваться не как должностное нарушение, а она совершила его, безусловно… А она его (кота - ред.) выбросила - этого делать она не имела право, и в результате животное погибло, поэтому это жестокое обращение с животными. Это квалифицируется как часть первая 245-й статьи УК, и она должна быть привлечена к ответственности", - сказал парламентарий. Он отметил, что проводница должна была не выбрасывать кота, а отловить его и начать искать хозяина. После этого ей следовало потребовать от пассажира поместить питомца в переноску. "РЖД должны провести разъяснительную работу со всем персоналом поездов для недопущения подобных последствий в будущем", - добавил Бурматов. В МВД ранее сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.

https://ria.ru/20240119/kot-1922344581.html

https://ria.ru/20240119/tviks-1922302753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киров, россия, екатеринбург, владимир бурматов, госдума рф, ржд, происшествия, гибель кота твикса