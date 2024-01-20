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Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда
Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда - РИА Новости, 20.01.2024
Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда
Проводница, выбросившая кота, который сбежал от хозяина во время стоянки поезда в Кирове, а позднее был найден мертвым, должна понести наказание по статье УК РФ РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T11:47
2024-01-20T11:47
2024-01-20T14:18
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Проводница, выбросившая кота, который сбежал от хозяина во время стоянки поезда в Кирове, а позднее был найден мертвым, должна понести наказание по статье УК РФ за жестокое обращение с животными, заявил РИА Новости депутат ГД Владимир Бурматов. Кот Твикс, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, найден мертвым, сообщили ранее РИА Новости волонтеры. "Значит, она (проводница - ред.) фактически совершила убийство животного. И это уже должно квалифицироваться не как должностное нарушение, а она совершила его, безусловно… А она его (кота - ред.) выбросила - этого делать она не имела право, и в результате животное погибло, поэтому это жестокое обращение с животными. Это квалифицируется как часть первая 245-й статьи УК, и она должна быть привлечена к ответственности", - сказал парламентарий. Он отметил, что проводница должна была не выбрасывать кота, а отловить его и начать искать хозяина. После этого ей следовало потребовать от пассажира поместить питомца в переноску. "РЖД должны провести разъяснительную работу со всем персоналом поездов для недопущения подобных последствий в будущем", - добавил Бурматов. В МВД ранее сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.
https://ria.ru/20240119/kot-1922344581.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киров, россия, екатеринбург, владимир бурматов, госдума рф, ржд, происшествия, гибель кота твикса
Киров, Россия, Екатеринбург, Владимир Бурматов, Госдума РФ, РЖД, Происшествия, Гибель кота Твикса
Депутат призвал наказать проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда
Бурматов: выбросившая кота из поезда проводница должна нести уголовное наказание
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Проводница, выбросившая кота, который сбежал от хозяина во время стоянки поезда в Кирове, а позднее был найден мертвым, должна понести наказание по статье УК РФ за жестокое обращение с животными, заявил РИА Новости депутат ГД Владимир Бурматов.
Кот Твикс, которого проводница выбросила из поезда во время стоянки в Кирове, найден мертвым, сообщили ранее РИА Новости волонтеры.
Волонтер рассказала о поисках кота Твикса в Кирове
"Значит, она (проводница - ред.) фактически совершила убийство животного. И это уже должно квалифицироваться не как должностное нарушение, а она совершила его, безусловно… А она его (кота - ред.) выбросила - этого делать она не имела право, и в результате животное погибло, поэтому это жестокое обращение с животными. Это квалифицируется как часть первая 245-й статьи УК, и она должна быть привлечена к ответственности", - сказал парламентарий.
Он отметил, что проводница должна была не выбрасывать кота, а отловить его и начать искать хозяина. После этого ей следовало потребовать от пассажира поместить питомца в переноску.
"РЖД
должны провести разъяснительную работу со всем персоналом поездов для недопущения подобных последствий в будущем", - добавил Бурматов.
В МВД ранее сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург
- Санкт-Петербург
во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области
.
Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал.
Юрист рассказал о последствиях для проводницы, выбросившей кота из поезда