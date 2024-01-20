https://ria.ru/20240120/khram-1922549705.html
В мордовском поселке загорелся храм
В мордовском поселке загорелся храм - РИА Новости, 20.01.2024
В мордовском поселке загорелся храм
Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в деревянном храме в мордовском поселке Горяйновка, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T21:56
2024-01-20T21:56
2024-01-20T21:56
религия
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в деревянном храме в мордовском поселке Горяйновка, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее ведомство сообщало, что горит деревянный храм в мордовском поселке Горяйновка, огнем охвачено 128 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Мордовии", - сообщает МЧС России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мордовском поселке загорелся храм
В мордовском поселке Горяйновка горел деревянный храм, сейчас пожар потушили