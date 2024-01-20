https://ria.ru/20240120/khram-1922549705.html

В мордовском поселке загорелся храм

В мордовском поселке загорелся храм - РИА Новости, 20.01.2024

В мордовском поселке загорелся храм

Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в деревянном храме в мордовском поселке Горяйновка, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T21:56

2024-01-20T21:56

2024-01-20T21:56

религия

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в деревянном храме в мордовском поселке Горяйновка, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее ведомство сообщало, что горит деревянный храм в мордовском поселке Горяйновка, огнем охвачено 128 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Мордовии", - сообщает МЧС России.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)