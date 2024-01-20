Рейтинг@Mail.ru
В мордовском поселке загорелся храм - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:56 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/khram-1922549705.html
В мордовском поселке загорелся храм
В мордовском поселке загорелся храм - РИА Новости, 20.01.2024
В мордовском поселке загорелся храм
Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в деревянном храме в мордовском поселке Горяйновка, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T21:56
2024-01-20T21:56
религия
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в деревянном храме в мордовском поселке Горяйновка, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее ведомство сообщало, что горит деревянный храм в мордовском поселке Горяйновка, огнем охвачено 128 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Мордовии", - сообщает МЧС России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мордовском поселке загорелся храм

В мордовском поселке Горяйновка горел деревянный храм, сейчас пожар потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в деревянном храме в мордовском поселке Горяйновка, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее ведомство сообщало, что горит деревянный храм в мордовском поселке Горяйновка, огнем охвачено 128 квадратных метров.
«
"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Мордовии", - сообщает МЧС России.
 
РелигияПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала