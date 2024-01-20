https://ria.ru/20240120/dtp-1922551186.html

Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана

Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана - РИА Новости, 20.01.2024

Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана

Погибшие и пострадавшие в ДТП с минивэном и двумя грузовыми автомобилями на федеральной трассе в Саратовской области являлись гражданами Таджикистана, сообщил... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T22:27

2024-01-20T22:27

2024-01-20T22:27

происшествия

авто

саратовская область

гибдд мвд рф

таджикистан

энгельс

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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие в ДТП с минивэном и двумя грузовыми автомобилями на федеральной трассе в Саратовской области являлись гражданами Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Ранее в правительстве области сообщили, что в 19.33 (18.33 мск) в Федоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая "Газель", в результате, по предварительным данным, погибли два человека. Позднее в ГИБДД уточнили, что погибли водитель и два пассажира минивэна, еще шесть пассажиров пострадали. По данным прокуратуры региона, в результате ДТП на федеральной трассе А-298 Энгельс - граница с Казахстаном "погибли и пострадали граждане иностранного государства". "Все в минивэне - граждане Таджикистана", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240120/avtobusy-1922549446.html

саратовская область

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происшествия, авто, саратовская область, гибдд мвд рф, таджикистан, энгельс