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Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана - РИА Новости, 20.01.2024
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22:27 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/dtp-1922551186.html
Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана
Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана - РИА Новости, 20.01.2024
Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана
Погибшие и пострадавшие в ДТП с минивэном и двумя грузовыми автомобилями на федеральной трассе в Саратовской области являлись гражданами Таджикистана, сообщил... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T22:27
2024-01-20T22:27
происшествия
авто
саратовская область
гибдд мвд рф
таджикистан
энгельс
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САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие в ДТП с минивэном и двумя грузовыми автомобилями на федеральной трассе в Саратовской области являлись гражданами Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Ранее в правительстве области сообщили, что в 19.33 (18.33 мск) в Федоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая "Газель", в результате, по предварительным данным, погибли два человека. Позднее в ГИБДД уточнили, что погибли водитель и два пассажира минивэна, еще шесть пассажиров пострадали. По данным прокуратуры региона, в результате ДТП на федеральной трассе А-298 Энгельс - граница с Казахстаном "погибли и пострадали граждане иностранного государства". "Все в минивэне - граждане Таджикистана", - сказал собеседник агентства.
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саратовская область
таджикистан
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происшествия, авто, саратовская область, гибдд мвд рф, таджикистан, энгельс
Происшествия, Авто, Саратовская область, ГИБДД МВД РФ, Таджикистан, Энгельс
Источник: в ДТП с минивэном под Саратовом погибли граждане Таджикистана

Источник: в ДТП с минивэном в Саратовской области погибли граждане Таджикистана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 янв - РИА Новости. Погибшие и пострадавшие в ДТП с минивэном и двумя грузовыми автомобилями на федеральной трассе в Саратовской области являлись гражданами Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее в правительстве области сообщили, что в 19.33 (18.33 мск) в Федоровском районе вблизи села Мунино столкнулись фура, минивэн Hyundai и грузовая "Газель", в результате, по предварительным данным, погибли два человека. Позднее в ГИБДД уточнили, что погибли водитель и два пассажира минивэна, еще шесть пассажиров пострадали. По данным прокуратуры региона, в результате ДТП на федеральной трассе А-298 Энгельс - граница с Казахстаном "погибли и пострадали граждане иностранного государства".
«
"Все в минивэне - граждане Таджикистана", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияАвтоСаратовская областьГИБДД МВД РФТаджикистанЭнгельс
 
 
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